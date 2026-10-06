Resultado del Chontico Noche del martes 6 de octubre de 2026 y guía para el cobro de premios

El sorteo 5811 del Chontico Noche del martes 6 de octubre de 2026 comenzó la emisión a las 7:00 p. m. en la pantalla de Telepacífico. Los jugadores consultaron los números del premio del juego de azar con el fin de verificar los aciertos en los tiquetes.

El valor de la apuesta para el Chontico Noche parte desde un monto de 500 pesos por tiquete. La cifra de dinero para las jugadas alcanza un límite de 10.000 pesos según la selección de la persona. La estructura del juego ofrece alternativas según la cantidad de números en el formulario. Las opciones abarcan la modalidad de cuatro cifras, el combinado de cuatro cifras, la modalidad de tres cifras, la modalidad de dos cifras con el nombre de pata y la modalidad de una cifra con la denominación de uña.



Resultados Chontico Noche del martes 6 de octubre de 2026

El Chontico Noche, en su sorteo del martes 6 de octubre de 2026, ya tiene los resultados. Estos son los números que dejó el sorteo:



Número ganador: 1595

Últimas dos cifras: 95

Últimas tres cifras: 595

Quinta balota: 4

Reglas de juego y la incorporación de la balota número cinco en el sorteo

La dinamización del Chontico Noche incluyó en el año 2025 la incorporación de la balota número cinco en la extracción. La medida consiste en un número de extracción que acompaña la combinación de las cuatro cifras de la jugada. La coincidencia del número de la balota cinco con la selección del tiquete permite el acceso a montos de dinero en las categorías de premios.

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En la modalidad de cuatro cifras en orden de extracción el acierto requiere la coincidencia de los cuatro números en la secuencia. En el combinado de cuatro cifras la persona obtiene premio con la aparición de los números sin importar el orden. La modalidad de tres cifras exige la coincidencia de los tres números del final. La modalidad de pata concentra el acierto en los dos números del final, mientras la modalidad de uña otorga el pago con el número de la posición del cierre.



Procedimiento para la reclamación de dinero en los puntos de atención

Para efectuar el cobro de dinero la persona con el boleto del premio debe acudir a una oficina de atención con los documentos de la empresa. El requisito comprende la entrega del tiquete sin tachaduras ni enmendaduras, el documento de identidad y la fotocopia de la cédula.



Los cobros por debajo de 48 UVT exigen la presentación de los documentos de identificación. Entre 48 y 181 UVT se requiere el diligenciamiento del formulario SIPLAFT en la oficina de venta. Las ganancias por encima del valor de 182 UVT requieren la entrega de una certificación de cuenta en una entidad del sector del banco para la transferencia de fondos.



Este artículo fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.