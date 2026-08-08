Resultados Caribeña Noche, último sorteo hoy sábado 8 de agosto de 2026: números ganadores

En pocos minutos estarán disponibles los resultados oficiales de la Caribeña Noche correspondientes al sorteo realizado el sábado 8 de agosto de 2026. Este popular juego de azar, que forma parte del sistema de apuestas permanentes en Colombia, atrajo a miles de apostadores en busca de la fortuna.

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Estos son los números ganadores del 8 de agosto

Tras la extracción oficial realizada por el operador, se confirmó que estos son los resultados:



Número ganador de la jornada: 9688

Para las modalidades de juego que lo requieren, se reportó que la quinta cifra fue: 7

¿Cómo cobrar el premio de Caribeña Noche?

Si su apuesta resultó favorecida, es indispensable que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para efectuar el cobro de manera exitosa:



Conserve su tiquete: El comprobante original es el único documento válido para la reclamación; debe estar en perfecto estado, sin tachaduras ni enmiendas.

El comprobante original es el único documento válido para la reclamación; debe estar en perfecto estado, sin tachaduras ni enmiendas. Documentación: Es obligatorio presentar su documento de identidad vigente.

Es obligatorio presentar su documento de identidad vigente. Premios mayores: Para montos de alta cuantía, se debe acudir directamente a las oficinas del concesionario y diligenciar el formulario SIPLAFT.

Para montos de alta cuantía, se debe acudir directamente a las oficinas del concesionario y diligenciar el formulario SIPLAFT. Plazos: Los ganadores cuentan con un periodo máximo de un año, a partir de la fecha del sorteo, para solicitar su premio antes de que el derecho expire.

Consideraciones legales e importancia del juego legal

Es fundamental recordar que los premios de lotería y chance en Colombia están sujetos a retenciones por ganancias ocasionales, de acuerdo con lo estipulado en el Estatuto Tributario, siempre que superen los topes de ley. Finalmente, las autoridades reiteran la importancia de realizar sus apuestas únicamente en puntos autorizados por Coljuegos. Jugar de manera legal no solo garantiza la transparencia y el pago de los premios, sino que también contribuye directamente a la financiación del sistema de salud en el país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

