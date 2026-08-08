En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
GABINETE
ACCIDENTE RÍO DE JANEIRO
LIONEL MESSI
EL RASTRO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Caribeña Noche, último sorteo hoy sábado 8 de agosto de 2026: números ganadores

Resultados Caribeña Noche, último sorteo hoy sábado 8 de agosto de 2026: números ganadores

Este popular chance volvió a jugar en la noche de este sábado 8 de agosto. Conozca los números ganadores.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 8 de ago, 2026
Comparta en:
Resultados Caribeña Noche, último sorteo hoy domingo, 28 de junio de 2026: números ganadores
Resultados La Caribeña Noche -
Archivo

En pocos minutos estarán disponibles los resultados oficiales de la Caribeña Noche correspondientes al sorteo realizado el sábado 8 de agosto de 2026. Este popular juego de azar, que forma parte del sistema de apuestas permanentes en Colombia, atrajo a miles de apostadores en busca de la fortuna.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Estos son los números ganadores del 8 de agosto

Tras la extracción oficial realizada por el operador, se confirmó que estos son los resultados:

  • Número ganador de la jornada: 9688
  • Para las modalidades de juego que lo requieren, se reportó que la quinta cifra fue: 7

¿Cómo cobrar el premio de Caribeña Noche?

Si su apuesta resultó favorecida, es indispensable que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para efectuar el cobro de manera exitosa:

  • Conserve su tiquete: El comprobante original es el único documento válido para la reclamación; debe estar en perfecto estado, sin tachaduras ni enmiendas.
  • Documentación: Es obligatorio presentar su documento de identidad vigente.
  • Premios mayores: Para montos de alta cuantía, se debe acudir directamente a las oficinas del concesionario y diligenciar el formulario SIPLAFT.
  • Plazos: Los ganadores cuentan con un periodo máximo de un año, a partir de la fecha del sorteo, para solicitar su premio antes de que el derecho expire.

Consideraciones legales e importancia del juego legal

Es fundamental recordar que los premios de lotería y chance en Colombia están sujetos a retenciones por ganancias ocasionales, de acuerdo con lo estipulado en el Estatuto Tributario, siempre que superen los topes de ley. Finalmente, las autoridades reiteran la importancia de realizar sus apuestas únicamente en puntos autorizados por Coljuegos. Jugar de manera legal no solo garantiza la transparencia y el pago de los premios, sino que también contribuye directamente a la financiación del sistema de salud en el país.

Últimas Noticias

Resultados de la Lotería de Santander del último sorteo del viernes 4 de julio: números ganadores
ECONOMÍA

Resultados Lotería de Santander último sorteo hoy, 8 de agosto de 2026: números ganadores

Resultados de Lotería de Medellín último sorteo del viernes 30 de enero: los números ganadores
ECONOMÍA

Resultados Lotería de Medellín último resultado sábado 8 de agosto de 2026: números ganadores

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

La Caribeña

Chances

Publicidad

Publicidad

Publicidad