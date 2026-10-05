Resultados Baloto y Revancha hoy 5 de octubre de 2026: números ganadores

Los resultados de Baloto y Revancha de hoy, lunes 5 de octubre de 2026, están pendientes. Los jugadores esperan el sorteo de esta noche para conocer las combinaciones ganadoras y verificar si alguno de los tiquetes obtiene uno de los premios disponibles.

La jornada corresponde a un nuevo sorteo de estos juegos de suerte y azar, luego de que el pasado sábado 3 de octubre el acumulado de Baloto fuera ganado por un jugador en Nobsa, Boyacá.

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Resultado de Baloto hoy 5 de octubre

El sorteo de Baloto de este lunes está pendiente a esta hora. Para esta jornada, el acumulado disponible es de $4.300 millones, de acuerdo con la información publicada por el operador.



Estos son los números que se deben consultar una vez finalice el sorteo:



Números ganadores: 28 - 16 - 14 - 13 - 25

Súper Balota: 08

El sorteo de Baloto se realiza los lunes, miércoles y sábados entre las 11:00 p. m. y las 11:15 p. m.



¿Cuál fue el resultado anterior de Baloto?

El más reciente sorteo corresponde al sábado 3 de octubre de 2026, cuando cayó el acumulado de $61.600 millones en Nobsa, Boyacá.

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La combinación ganadora fue 03 - 10 - 14 - 26 - 31, con Súper Balota 10. El tiquete fue vendido por la red aliada JER y el ganador obtuvo el acumulado principal.

Resultado de Revancha hoy 5 de octubre

Revancha también realiza un nuevo sorteo este lunes 5 de octubre. Sus números ganadores todavía están pendientes y se conocerán después de la extracción correspondiente.



Números ganadores: 42 - 40 - 14 - 32 - 15

Súper Balota: 16

Para este sorteo, el acumulado de Revancha es de $2.200 millones, según la información publicada por el operador.

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En Revancha, el jugador utiliza los mismos números seleccionados para Baloto y realiza un pago adicional de $3.000 para participar en el segundo sorteo. El acumulado inicial de esta modalidad es de $2.000 millones y puede aumentar cuando no hay un ganador del premio mayor.

¿Cómo se juega Baloto?

Para participar en Baloto, el jugador selecciona cinco números entre el 1 y el 43 y una Súper Balota entre el 1 y el 16.

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La apuesta tiene un valor de $6.000 y participa por un acumulado que comienza en $4.300 millones. Si no existe un ganador del premio mayor, el acumulado puede aumentar para el siguiente sorteo.



¿A qué hora juega Baloto hoy?

El sorteo de Baloto y Revancha de este lunes 5 de octubre se realiza en la noche, entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m.

Por ahora, los números ganadores permanecen pendientes. Esta nota se actualizará una vez sean publicados los resultados oficiales del sorteo.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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