Resultados Baloto y Revancha, último sorteo hoy sábado, 27 de junio de 2026: números ganadores

El sorteo del Baloto y Revancha correspondiente a este sábado, 27 de junio de 2026, concentra la atención de millones de ciudadanos en todo el país que buscan transformarse en los nuevos multimillonarios de Colombia. La expectativa nacional gira en torno a la publicación de los números ganadores, mientras el acumulado total para esta jornada alcanza una cifra histórica que supera los 51.000 millones de pesos. De esta gran bolsa, aproximadamente $44.800 millones corresponden al sorteo principal de Baloto y $6.400 millones pertenecen a la modalidad de Revancha, lo que posiciona a esta edición como una de las más atractivas y seguidas de todo el año.



Resultados completos de Baloto y Revancha del 27 de junio de 2026

Resultados Baloto hoy 27 de junio:

Los números ganadores del sorteo principal corresponden a:



Números: 15 - 29 - 41 - 23 - 33

Superbalota: 16

Resultados Revancha hoy 27 de junio:

Por su parte, los resultados del sorteo Revancha son:



Números: 18 - 30 - 17 - 13 - 35

Superbalota: 14

En estos momentos, los números ganadores se encuentran en un proceso riguroso de confirmación oficial por parte de las autoridades y los operadores del juego. Por esta razón, se recomienda a todos los apostadores consultar exclusivamente los canales autorizados para verificar sus tiquetes y evitar cualquier tipo de desinformación. La dinámica de este sábado mantiene su esquema tradicional y transparente, donde se extraen de las urnas cinco balotas principales y una súperbalota, elementos que resultan determinantes para definir a los afortunados ganadores en cada una de las categorías de premios.



¿Cómo jugar el Baloto y Revancha?

El proceso para participar en este sorteo es sencillo y accesible para el público general. El Baloto consiste en un juego de azar donde el participante debe seleccionar cinco números dentro de un rango que va del 1 al 43, además de una súperbalota que se elige entre los números 1 y 16. El jugador tiene la libertad de escoger sus propios números de la suerte o permitir que el sistema realice una selección automática en el punto de venta.

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Para quienes desean aumentar sus posibilidades de éxito, existe la modalidad de Revancha. Al elegir esta opción, el apostador utiliza la misma combinación de números previamente seleccionada para participar en un segundo sorteo adicional. Esto significa que, con un solo juego de números, se obtienen dos oportunidades distintas de ganar el acumulado multimillonario sin necesidad de realizar un proceso de selección extra. Una vez elegidos los números, el jugador realiza su apuesta en un punto de venta físico autorizado o a través de las plataformas en línea oficiales y queda a la espera de los resultados nocturnos.



¿Cuánto cuesta el Baloto y Revancha?

El valor para participar en estos sorteos varía dependiendo de la modalidad que el usuario decida adquirir. Actualmente, el costo de la apuesta básica para el Baloto se sitúa en un rango que va desde los $5.700 hasta los $6.000 pesos. Esta inversión inicial permite al jugador aspirar al premio mayor del sorteo principal y a los premios secundarios derivados de los aciertos parciales.

Si el participante decide incluir la opción de Revancha, debe abonar un valor adicional que suele oscilar entre los $2.000 y 9.000 pesos. Este esquema de precios permite que, por una inversión moderada, los jugadores tengan acceso simultáneo a dos grandes acumulados en la misma noche de sorteo.



¿Qué días juega el Baloto y Revancha?

La oportunidad de ganar estos premios se presenta de manera recurrente durante la semana. El Baloto y Revancha se sortea oficialmente tres veces por semana, específicamente los días lunes, miércoles y sábados. Esta frecuencia mantiene el interés constante de los apostadores, permitiendo que el acumulado crezca rápidamente si no se registra un ganador del premio mayor en las jornadas previas.



Los sorteos se llevan a cabo habitualmente en el horario nocturno, alrededor de las 11:00 p. m., y cuentan con una transmisión oficial para garantizar la transparencia del proceso. Los resultados definitivos se publican en los portales web y redes sociales de la entidad poco tiempo después de finalizar la extracción de las balotas, permitiendo que los ciudadanos verifiquen sus aciertos casi en tiempo real.



¿De cuánto es el premio el Baloto y Revancha?

El atractivo principal de este juego es su carácter acumulativo, lo que garantiza que la bolsa de premios crezca sorteo tras sorteo mientras nadie logre acertar la combinación completa de las seis balotas. En condiciones normales y tras un reinicio, el premio mayor del Baloto parte de una base de 2.000 millones.



Sin embargo, debido a que el premio no se ha entregado en fechas recientes, los acumulados para este sábado, 27 de junio de 2026, son excepcionales: el Baloto ofrece cerca de $44.800 millones y la Revancha cuenta con alrededor de $6.400 millones. Estas cifras representan una oportunidad real de cambio de vida para cualquier ciudadano, lo que explica las largas filas en los puntos de venta durante el día de hoy.



¿Qué hacer si se gana el Baloto y Revancha?

En el caso de que una persona resulte ganadora, existen pasos legales y administrativos muy claros que debe seguir. Lo primero y más importante es conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que este documento físico es el único comprobante válido ante la ley para reclamar cualquier premio. Sin el tiquete original y legible, no es posible proceder con el cobro de las ganancias.

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El procedimiento de reclamación depende de la cuantía obtenida. Los premios menores pueden ser redimidos directamente en los puntos de venta autorizados de forma rápida. Por el contrario, si el jugador gana un premio mayor, debe dirigirse a las oficinas designadas por el operador del juego para iniciar el trámite formal. Para esto, es obligatorio presentar el documento de identidad, diligenciar los formularios correspondientes y cumplir con todos los requisitos legales establecidos, incluyendo las retenciones por impuestos que rigen en Colombia para las ganancias ocasionales.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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