En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP SOBRE VENEZUELA
PACTO HISTÓRICO
LUIS ALBERTO RENDÓN
TREN DE ARAGUA
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Baloto y Revancha último sorteo miércoles 15 de octubre de 2025: revise su billete

Resultados Baloto y Revancha último sorteo miércoles 15 de octubre de 2025: revise su billete

Con tres sorteos semanales, Baloto y Revancha siguen siendo de los juegos de azar más populares en Colombia. Conozca los resultados de este miércoles 15 de octubre EN VIVO.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 15 de oct, 2025
Comparta en:
Baloto y Revancha
Resultados Baloto y Revancha último sorteo miércoles 15 de octubre de 2025. -
Foto: Baloto / Freepik

Publicidad

Publicidad

Publicidad