EN VIVO| Resultados elecciones 2026 para Cámara por Bogotá hoy: así quedó nuevo Congreso de Colombia

Este domingo 8 de marzo de 2026 se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a quienes representarán a los colombianos en el Congreso de la República durante los próximos cuatro años. Desde cada puesto de votación del país, miles de ciudadanos eligieron sus candidatos para la Cámara de Representantes y Senado de la República; adicionalmente, y de así requerirlo, también pudieron votar por los precandidatos a la presidencia que integraron las diferentes consultas postuladas.

Tras ocho horas de jornada electoral, las urnas fueron cerradas a las 4 de la tarde, y posteriormente los jurados de votación de cada rincón del país iniciaron los preconteos respectivos. Siga EN VIVO los resultados registrados de este domingo para la Cámara de Representantes por Bogotá.



4:05 p. m. | Registrador nacional, Hernán Penagos, pide contar votos con tranquilidad

Una vez selladas las urnas, el registrador nacional, Hernán Penagos, acompañado por la Defensora del Pueblo, hizo un breve pronunciamiento antes de iniciar con los boletines de preconteo. El funcionario hizo un llamado a la tranquilidad y dio el balance de esta jornada electoral.



4:00 p. m. | Se cierran las urnas electorales en todo el país

A las 4:00 p. m. de este domingo 8 de marzo, todas las mesas electorales de Colombia fueron cerradas. A partir de este momento, incia el respectivo preconteo de los resultados en las elecciones 2026 para la Cámara de Representantes por Bogotá.

Noticia en desarrollo...