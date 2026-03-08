En vivo
Minuto a minuto: estos son los resultados de consultas interpartidistas de cara a las presidenciales

Además de los nuevos congresistas, en estas elecciones se conocen también los nombres de tres candidatos presidenciales que participaron en consultas interpartidistas y se sumarán a la carrera por llegar a la Casa de Nariño.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 8 de mar, 2026
Los colombianos acudieron este 8 de marzo a las urnas para elegir a sus candidatos de preferencia en la que será la nueva integración del Senado de la República y la Cámara de Representantes y también para votar en las consultas interpartidistas por el precandidato presidencial de su preferencia de cara a la primera vuelta, que será el próximo 31 de mayo.

Las tres consultas inscritas y sus candidatos son:

Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación

Claudia López
Leonardo Huerta

La Gran Consulta por Colombia

Mauricio Cárdenas
David Luna
Vicky Dávila
Juan Manuel Galán
Paloma Valencia
Juan Carlos Pinzón
Aníbal Gaviria
Enrique Peñalosa
Juan Daniel Oviedo

Frente por la Vida

Héctor Elías Pineda
Edison Lucio Torres
Roy Barreras
Martha Viviana Bernal
Daniel Quintero

A las 4:00 p.m., tras el cierre de las urnas en Colombia, se conocerá qué candidato de cada consulta se sumará a los ya conocidos en la carrera por llegar a la Presidencia: Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Sergio Fajardo

