Minuto a minuto: estos son los resultados de consultas interpartidistas de cara a las presidenciales

Los colombianos acudieron este 8 de marzo a las urnas para elegir a sus candidatos de preferencia en la que será la nueva integración del Senado de la República y la Cámara de Representantes y también para votar en las consultas interpartidistas por el precandidato presidencial de su preferencia de cara a la primera vuelta, que será el próximo 31 de mayo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las tres consultas inscritas y sus candidatos son:



Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación

Claudia López

Leonardo Huerta



La Gran Consulta por Colombia

Mauricio Cárdenas

David Luna

Vicky Dávila

Juan Manuel Galán

Paloma Valencia

Juan Carlos Pinzón

Aníbal Gaviria

Enrique Peñalosa

Juan Daniel Oviedo

Frente por la Vida

Héctor Elías Pineda

Edison Lucio Torres

Roy Barreras

Martha Viviana Bernal

Daniel Quintero



A las 4:00 p.m., tras el cierre de las urnas en Colombia, se conocerá qué candidato de cada consulta se sumará a los ya conocidos en la carrera por llegar a la Presidencia: Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Sergio Fajardo