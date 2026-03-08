Minuto a minuto: estos son los resultados de consultas interpartidistas de cara a las presidenciales

Los colombianos acudieron este 8 de marzo a las urnas para elegir a sus candidatos de preferencia en la que será la nueva integración del Senado de la República y la Cámara de Representantes y también para votar en las consultas interpartidistas por el precandidato presidencial de su preferencia de cara a la primera vuelta, que será el próximo 31 de mayo.
Las tres consultas inscritas y sus candidatos son:
Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación
Claudia López
Leonardo Huerta
La Gran Consulta por Colombia
Mauricio Cárdenas
David Luna
Vicky Dávila
Juan Manuel Galán
Paloma Valencia
Juan Carlos Pinzón
Aníbal Gaviria
Enrique Peñalosa
Juan Daniel Oviedo
Frente por la Vida
Héctor Elías Pineda
Edison Lucio Torres
Roy Barreras
Martha Viviana Bernal
Daniel Quintero
A las 4:00 p.m., tras el cierre de las urnas en Colombia, se conocerá qué candidato de cada consulta se sumará a los ya conocidos en la carrera por llegar a la Presidencia: Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Sergio Fajardo