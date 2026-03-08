¿Cómo quedaría la posible asignación de curules del Senado tras elecciones del 8 de marzo?

Colombia vivió este 8 de marzo del 2026 unas elecciones legislativas que el registrador Hernán Penagos describió como pacíficas y tranquilas. Ese organismo señaló que 41.287.084 colombianos estaban habilitados para votar en 125.259 mesas instaladas en 13.746 puestos en todo el país, pero solo hasta finalizar el preconteo se conocerá la participación total en la jornada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para el Senado estaban en juego 103 escaños, de los cuales 102 se elegirían este domingo, y el 103 será para el candidato que obtenga la segunda mayor votación en las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta serán el 31 de mayo de 2026.

Con el 98,41 por ciento de las mesas informadas en el preconteo, que equivalen a 19.220.365 votos, el Pacto Histórico y el Centro Democrático fueron los partidos más votados y coinciden en que sus listas eran cerrados.



¿Cuáles fueros los 5 partidos más votados en el Senado, según avance 367?

Pacto Histórico: 4.378.891 votos (22,78 por ciento)

Centro Democrático: 3.003.393 votos (15,62 por ciento)

Partido Liberal: 2.250.937 votos (11,71 por ciento)

Alianza por Colombia: 1.885.925 votos (9,81 por ciento)

Partido Conservador: 1.844.131 votos (9,59 por ciento)

¿Cuál es la posible asignación de curules en el Senado?

Aunque las curules solo se conocerán con exactitud cuando termine el escrutinio, el cual tomará algunos días, los datos del preconteo suministrados por la Registraduría sí permiten hacer algunas estimaciones de los escaños que podrían llevarse los partidos políticos.



Gabriel Cifuentes, analista político de Noticias Caracol, explicó que -a falta de conocer el umbral- el Pacto Histórico podría alcanzar 25 curules. Mientras que el Centro Democrático legaría a las 17 curules. Esta es la lista completa de las posibles asignaciones de curules que tendría el Senado:



Pacto Histórico: 25 posibles curules

25 posibles curules Centro Democrático: 17 posibles curules

17 posibles curules Partido Liberal: 13 posibles curules

13 posibles curules Alianza por Colombia: 11 posibles curules

11 posibles curules Partido Conservador: 10 posibles curules

10 posibles curules Partido de la U: 8 posibles curules

8 posibles curules Cambio Radical – Alma: 7 posibles curules

7 posibles curules Ahora Colombia: 5 posibles curules

5 posibles curules Salvación Nacional: 4 posibles curules

4 posibles curules Frente Amplio Unitario: ninguna

Creemos: ninguna

Fuerza Ciudadana:ninguna

La lista de Oviedo: ninguna

Oxígeno: ninguna

Colombia Segura y Próspera: ninguna

Patriotas: ninguna

Además, los otras dos curules son para quienes resulten ganadores en la circunscripción indígena en Colombia.



Posible asignación de curules en el Senado. Noticias Caracol

Publicidad

De acuerdo con el analista Alfonso Portela, exregistrador nacional, el último partido que entraría con umbral es Salvación Nacional y difícilmente cambiaría el panorama en cuando a los movimientos políticos que tienen la posibilidad de obtener curules.

“Lo único que podría modificarse es lo que pase dentro de los partidos con voto abierto. Es decir, si hay un candidato que está por fuera, pero está muy cerca del último en votos, en el proceso de escrutinio pueden ocurrir algunas modificaciones”, señaló.

Publicidad

Para Pedro Medellín, analista político, tras estas posibles asignaciones de curules, la derecha tendría la mayoría en el Senado, con 54 votos y, por la izquierda, 46 posibles escaños. “La composición en el Senado en más o menos la misma que tenemos hoy”, anotó

NOTICIAS CARACOL