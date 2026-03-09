Resultados Caribeña Día, último sorteo del lunes 9 de marzo de 2026: números ganadores

El sorteo La Caribeña Día, correspondiente al 9 de marzo de 2026, se realizará en el horario habitual establecido para esta modalidad. La transmisión oficial comenzará a las 2:30 de la tarde a través de los canales autorizados en YouTube, donde es posible seguir en tiempo real cada fase del procedimiento. Una vez concluya la emisión, el resultado se publicará pocos minutos después. Esto permite consultar de inmediato la combinación obtenida y compararla con el número registrado en el boleto, sin necesidad de esperar reportes adicionales o verificaciones posteriores.
Resultados Caribeña Día último sorteo lunes 9 de marzo de 2026
- Número ganador:
- Quinta cifra:
Para hacer efectivo un premio, el boleto debe entregarse en buen estado, sin tachaduras ni modificaciones, porque es el documento que certifica la apuesta ganadora. Cuando el sorteo incluye una quinta cifra y esta coincide con la registrada en el boleto, el valor del premio aumenta, ya que la combinación completa se valida según las reglas establecidas.
Últimos resultados de La Caribeña
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Día
|08 marzo 2026
|1979
|Caribeña Noche
|08 marzo 2026
|2030
|Caribeña Día
|07 marzo 2026
|4493
|Caribeña Noche
|07 marzo 2026
|5641
|Caribeña Día
|06 marzo 2026
|4657
|Caribeña Noche
|06 marzo 2026
|5909
|Caribeña Día
|05 marzo 2026
|5110
|Caribeña Noche
|05 marzo 2026
|8318
|Caribeña Día
|04 marzo 2026
|7988
|Caribeña Noche
|04 marzo 2026
|8607
|Caribeña Día
|03 marzo 2026
|4110
|Caribeña Noche
|03 marzo 2026
|9613
|Caribeña Día
|02 marzo 2026
|6841
|Caribeña Noche
|02 marzo 2026
|0433
|Caribeña Día
|01 marzo 2026
|1390
|Caribeña Noche
|01 marzo 2026
|8352
|Caribeña Día
|28 febrero 2026
|9225
|Caribeña Noche
|28 febrero 2026
|5579
|Caribeña Día
|27 febrero 2026
|6099
|Caribeña Noche
|27 febrero 2026
|4358
|Caribeña Día
|26 febrero 2026
|2445
|Caribeña Noche
|26 febrero 2026
|9429
|Caribeña Día
|25 febrero 2026
|5172
|Caribeña Noche
|25 febrero 2026
|7581
|Caribeña Día
|24 febrero 2026
|8221
|Caribeña Noche
|24 febrero 2026
|5771
|Caribeña Día
|23 febrero 2026
|4648
|Caribeña Noche
|23 febrero 2026
|7958
|Caribeña Día
|22 febrero 2026
|0684
|Caribeña Noche
|22 febrero 2026
|1916
¿Cómo participar del chance la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?
Las apuestas de La Caribeña Día pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos colombianos, lo que permite ajustar el valor según la disponibilidad económica del jugador. Los premios se liquidan en UVT y el proceso de cobro cambia según el monto obtenido, por lo que es necesario cumplir con los requisitos establecidos para cada rango.
Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula. Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de estos documentos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos autorizados. Si el valor del premio es de 182 UVT o más, se deben entregar los documentos básicos acompañados de una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia electrónica, proceso que normalmente toma ocho días hábiles.
Para participar en el sorteo, es necesario adquirir el tiquete en un punto autorizado, seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, que es indispensable para reclamar cualquier premio.
Modalidades de la Caribeña Día
Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:
- Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.
- Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.
- Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.
Otros juegos de chance en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL