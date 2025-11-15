Resultados Baloto y Revancha, último sorteo sábado 15 de noviembre: los números ganadores

Este sábado 15 de noviembre, los juegos de azar Baloto y Revancha vuelven a generar gran expectativa entre los jugadores de toda Colombia, con millonarios acumulados que invitan a probar la suerte.



Para esta edición, Baloto ofrece un pozo acumulado de 5.100 millones de pesos, mientras que Revancha cuenta con 7.600 millones de pesos, lo que garantiza que la emoción sea doble para quienes sueñan con convertirse en los próximos millonarios del país.

La transmisión del sorteo número 2579 se realizará en vivo a partir de las 11:00 p.m., a través de los canales oficiales, incluyendo Canal 1 y plataformas digitales como Facebook Live y YouTube, lo que permite que cualquier persona pueda seguir el desarrollo del evento en tiempo real y con total transparencia.



¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

El funcionamiento de Baloto es sencillo y está diseñado para brindar múltiples oportunidades de ganar. Cada jugador debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota, que se escoge entre los números del 1 al 16. Para ganar el premio mayor, es necesario acertar la combinación completa, pero también existen premios secundarios que se otorgan a quienes logran coincidencias parciales, con o sin la Superbalota.

Por su parte, Revancha funciona como un segundo sorteo incluido en el mismo tiquete de Baloto. Los interesados solo deben marcar la casilla correspondiente y pagar un valor adicional para participar, accediendo así a un acumulado independiente y a otra oportunidad de llevarse un premio millonario en la misma noche.



Resultados del sorteo de Baloto y Revancha EN VIVO

Baloto



Números ganadores: 04-08-10-17-41

04-08-10-17-41 Superbalota: 06

Revancha



Números ganadores: 09-07-24-39-16

09-07-24-39-16 Superbalota: 07

¿Cómo cobrar su premio?

Todos los premios están sujetos a retenciones fiscales según la legislación colombiana. Los ganadores tienen un plazo de 365 días calendario para reclamar sus premios:



Premios inferiores a $5 millones: se pueden reclamar en los puntos de venta autorizados.

se pueden reclamar en los puntos de venta autorizados. Premios superiores a $5 millones: deben gestionarse en las oficinas de Baloto, presentando el tiquete original y documento de identidad.

Una parte de los recursos de cada sorteo se destina al financiamiento de la salud pública en Colombia, fortaleciendo programas sociales que benefician a miles de ciudadanos. Baloto juega todos los lunes, miércoles y sábados. Justo esta noche su sorteo coincidió con las loterías de Boyacá y del Cauca.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL