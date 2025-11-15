Resultados de la Lotería del Cauca, sorteo del sábado 15 de noviembre: ¿es uno de los ganadores?

La Lotería del Cauca vuelve a atraer la atención de miles de jugadores en el país con su sorteo número 2585. Este sábado 15 de noviembre los interesados podrán ver EN VIVO los números ganadores, que harán millonario a un colombiano en la noche de hoy.



En esta edición, el premio mayor ofrece $8.000 millones de pesos, cifra que mantiene a miles de personas a la expectativa. Como es usual, el sorteo se llevará a cabo a las 11:00 de la noche.

Los jugadores de la noche podrán ver la transmisión a través de Canal 1, Telepacífico y las plataformas oficiales de la Lotería del Cauca, incluyendo Facebook Live y YouTube. La emisión en tiempo real permite a los apostadores verificar los resultados y seguir el proceso con total transparencia, tal como la entidad lo ha hecho desde su creación en 1923.

A lo largo de su historia, la Lotería del Cauca ha tenido una misión clara, destinar recursos a la salud pública del suroccidente colombiano. Por eso, cada sorteo no solo representa una oportunidad para ganar millonarios premios, sino también una contribución directa al bienestar de miles de ciudadanos.



Resultados EN VIVO de la Lotería del Cauca

El número ganador del sorteo 2585 fue (por confirmar), correspondiente a la serie (por confirmar). Los afortunados con este billete ahora deben seguir el proceso de reclamación establecido por la Lotería del Cauca para poder recibir su premio



Premios y aproximaciones de la Lotería del Cauca

Más allá del premio mayor, el sorteo también incluye una amplia lista de premios secos y aproximaciones que permiten múltiples opciones para ganar. Entre los obsequios más destacados se encuentra:



Premio seco: $300.000.000

Segundo premio seco: $200.000.000

Tercer premio seco: $100.000.000

Cuarto premio seco: $100.000.000

Quinto premio seco: $50.000.000

Sexto premio seco: $50.000.000

Séptimo premio seco: $50.000.000

29 premios secos del 8 al 36: $10.000.000 cada uno

Es importante recordar que, según la normativa tributaria vigente, todos los premios que superen 48 UVT tienen una retención del 20 %. Para conocer el valor final, los ganadores pueden consultar el simulador disponible en la página oficial de la Lotería del Cauca.



¿Cómo comprar un billete para el próximo sorteo?

Para poder participar, cada jugador debe escoger un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) y una serie de tres dígitos. Los billetes pueden adquirirse con un lotero autorizado o en línea a través del sitio web de la Lotería del Cauca.



Valor de una fracción: $4.000

Billete completo: $16.000

Para comprar los billetes de manera virtual, los usuarios pueden elegir manualmente su número o dejar que el sistema lo genere de manera automática.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRÁN

NOTICIAS CARACOL