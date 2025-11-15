En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de la Lotería del Cauca, sorteo del sábado 15 de noviembre: ¿es uno de los ganadores?

Resultados de la Lotería del Cauca, sorteo del sábado 15 de noviembre: ¿es uno de los ganadores?

La Lotería del Cauca, vuelve con su sorteo número 2585, en el que entregará 8 mil millones de pesos y diferentes secos millonarios. Siga la transmisión EN VIVO.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 15 de nov, 2025
Resultados de la Lotería del Cauca -
Lotería del Cauca - Getty Images

