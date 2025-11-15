Resultados Lotería de Boyacá, sábado 15 de noviembre de 2025: números ganadores

Como es costumbre cada sábado, la tradicional Lotería de Boyacá juega su suerte en un nuevo sorteo, este 15 de noviembre vuelve la emoción con un premio mayor de $15 mil millones de pesos, convirtiéndola en uno de los juegos de azar más atractivas del país.



Esta edición número 4598 llega con la expectativa de los jugadores que ven cada vez más cerca la temporada más esperada del año, los premios extraordinarios de Navidad, cuyo objetivo es convertir a un colombiano en el próximo millonario.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Durante esta noche, los participantes podrán seguir la transmisión en vivo del sorteo a través del Canal Trece y en las plataformas digitales de la Lotería, como Facebook Live y YouTube. Esta emisión en tiempo real garantiza transparencia y brinda confianza a todos los apostadores.



Resultados EN VIVO del sorteo 4598 de la Lotería de Boyacá

El número ganador del premio mayor: (número ganador por confirmar)

Serie: (serie ganadora por confirmar)

Incentivos y premios adicionales de la Lotería de Boyacá

Además del codiciado Premio Mayor, la Lotería de Boyacá ofrece una amplia gama de premios secos en la jornada, aumentando las posibilidades de ganar y permitiendo que más personas celebren esta temporada con un golpe de suerte.



Premio Fortuna: $1.000.000.000

$1.000.000.000 Premio Alegría: $400.000.000

$400.000.000 Premio Ilusión: $300.000.000

$300.000.000 Premio Esperanza: $100.000.000

$100.000.000 Premio Berraquera : $50.000.000

: $50.000.000 Premio Optimismo: $20.000.000

$20.000.000 Premio Valentía: $10.000.000

Además, este sorteo incluye un beneficio adicional en el billete, seis cifras sin PIN de la suerte, con el que podrán ganar dos bicimotos eléctricas.



Guía sencilla para reclamar un premio ganador

Si su billete resulta ser uno de los afortunados, es crucial seguir el proceso de reclamación de manera rigurosa. El billete en excelentes condiciones es el único documento válido para acreditar la propiedad del premio.



Premios menores: puede cobrarlo en efectivo o solicitar un billete para el próximo sorteo directamente con su vendedor de confianza o en cualquier punto de venta autorizado.

puede cobrarlo en efectivo o solicitar un billete para el próximo sorteo directamente con su vendedor de confianza o en cualquier punto de venta autorizado. Premios secos entre $2 millones y $6 millones : para montos intermedios, debe llenar el formato oficial disponible en la página web, adjuntar copia de su RUT y cédula, y plasmar su huella dactilar. El trámite lo podrá gestionar en puntos de venta autorizados.

: para montos intermedios, debe llenar el formato oficial disponible en la página web, adjuntar copia de su RUT y cédula, y plasmar su huella dactilar. El trámite lo podrá gestionar en puntos de venta autorizados. Premios superiores a $10 millones: estos premios se pagan directamente en las instalaciones principales de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la Calle 19 N° 9 35 Piso 3 de la ciudad de Tunja.

La "Navidad Extraordinaria" de la Lotería de Boyacá:

La Lotería de Boyacá ya anunció sus premios extraordinarios, que prometen traer alegría a los colombianos en diciembre con su sorteo especial de fin de año. La edición 'Navidad Extraordinaria' de 2025 trae a los paostadores un Premio Mayor de $25.000 millones de pesos que se sorteará el próximo 24 de diciembre.

Este billete especial no solo da acceso al gran premio, sino también a un plan de premios sin precedentes que incluye dos camionetas Toyota Land Cruiser Prado TXL, la posibilidad de tener la casa de sus sueños, bicimotos eléctricas, y tecnología como tabletas y relojes inteligentes.



Adicionalmente, el tiquete de la temporada cuenta con un 'Raspa y Gana' que ofrece premios instantáneos como parlantes, recambios de billetes y relojes inteligentes.



Otras categorías especiales de premios navideños:



1 premio extra super navideño por $2 mil millones.

1 premio extra Fortuna por $700 millones.

1 premio extra Ilusión por $100 millones.

1premio extra Alegría por $300 millones.

2 premios extra Esperanza por $50 millones.

20 premios extra Optimismo por $20 millones.

44 premios Valentía por $10 millones.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRÁN

NOTICIAS CARACOL