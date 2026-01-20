Resultados Caribeña Día hoy, martes 20 de enero de 2026: números ganadores

Este martes 20 de enero de 2026 se realiza un nuevo sorteo de La Caribeña Día, uno de los juegos de chance con mayor tradición y participación en la región Caribe de Colombia. Como es habitual, el sorteo se lleva a cabo en horas de la tarde y los resultados oficiales se conocen pocos minutos después de finalizar la transmisión por los canales autorizados.



La Caribeña Día se mantiene como una de las opciones preferidas por los apostadores gracias a su dinámica sencilla, la posibilidad de elegir distintas modalidades de juego y la expectativa que genera cada jornada entre quienes participan de forma diaria o eventual. Miles de jugadores siguen atentos el resultado con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para participar, los interesados deben adquirir su tiquete en un punto de venta autorizado, seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y definir el monto de la apuesta. Los valores permitidos van desde $500 hasta $10.000, lo que convierte a este chance en una alternativa accesible para diferentes presupuestos. Conservar el tiquete original en buen estado es fundamental para poder reclamar cualquier premio.



Resultados Caribeña Día hoy, martes 20 de enero de 2026

Una vez finaliza el sorteo de este martes, estos son los números correspondientes a La Caribeña Día:



Número ganador: Por definir

Por definir Quinta cifra: Por definir

Se recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente su tiquete y confirmar con el vendedor autorizado si su apuesta resulta ganadora en alguna de las modalidades disponibles.

El sorteo de La Caribeña Día ofrece premios atractivos, para obtener el premio mayor, el jugador debe acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Adicionalmente, acertar la quinta cifra incrementa el valor del premio, lo que hace esta modalidad una de las más llamativas para los apostadores.



¿Cuáles son las modalidades de juego de La Caribeña?

La Caribeña Día cuenta con varias modalidades que permiten ajustar la apuesta según la estrategia y el presupuesto de cada jugador:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras en el orden indicado.

acierto exacto de las cuatro cifras en el orden indicado. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras sin importar el orden.

acierto de las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

acierto de las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o “uña”: acierto de la última cifra del número ganador.

Estas opciones amplían las posibilidades de juego y permiten acceder tanto a premios mayores como a premios parciales, dependiendo del tipo de apuesta realizada.



¿Cómo reclamar un premio de La Caribeña Día?

El proceso para reclamar premios depende del monto ganado y se realiza en puntos autorizados, cumpliendo con los siguientes requisitos:



Premios menores a 48 UVT: presentar el tiquete original en buen estado, cédula de ciudadanía y fotocopia legible.

presentar el tiquete original en buen estado, cédula de ciudadanía y fotocopia legible. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se requiere también una certificación bancaria vigente, con expedición no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

La Caribeña Día continúa siendo una de las principales referencias del chance en Colombia, y cada sorteo mantiene viva la expectativa de miles de jugadores que siguen atentos los resultados de hoy, martes 20 de enero de 2026.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co