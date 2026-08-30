Resultados Chontico Día hoy domingo 30 de agosto de 2026 : conozca el número ganador

Una nueva jornada del Chontico Día se desarrolla este domingo 30 de agosto de 2026. El chance, operado por la Lotería del Valle, realiza su sorteo diario y entrega una combinación de cuatro cifras que posteriormente pueden consultar quienes realizaron una apuesta.

La jornada de hoy incluye también los días festivos dentro de su calendario habitual de sorteos. El resultado se conoce después de la extracción y permite verificar las coincidencias con los números registrados en los tiquetes.

La información debe ser comparada con el comprobante de la apuesta y validada mediante los canales autorizados.



¿A qué hora juega Chontico Día?

El sorteo se realiza todos los días a la 1:00 p.m., incluidos domingos y festivos. En estas jornadas, la transmisión se realiza a través de Telepacífico y los resultados también pueden consultarse posteriormente mediante plataformas y puntos autorizados.



¿Cómo se juega Chontico Día?

Para realizar una apuesta se escoge un número de hasta cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y se determina el valor que se desea jugar.

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El Chontico Día contempla diferentes modalidades:



4 cifras directo: las cuatro cifras deben coincidir en el mismo orden.

4 cifras combinado: las cuatro cifras coinciden sin importar su posición.

3 cifras directo: se aciertan las tres últimas cifras en el orden correspondiente.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras coinciden en cualquier orden.

2 cifras o pata: se aciertan las dos cifras finales.

1 cifra o uña: se acierta la última cifra.

El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y de la cantidad apostada.

¿Cuánto paga el Chontico Día?

De acuerdo con el esquema informado para este juego, los pagos por cada peso apostado son:



4 cifras directo $4.500 4 cifras combinado $208 3 cifras directo $400 3 cifras combinado $83 2 cifras o pata $50 1 cifra o uña $5

Resultado de Chontico Día hoy 30 de agosto

La combinación correspondiente al sorteo de este domingo 30 de agosto de 2026 queda de la siguiente manera una vez es publicada oficialmente:



Número ganador: 5538

Serie: 8

¿Cómo reclamar un premio?

Quienes tengan una apuesta ganadora deben conservar el tiquete original, procurando que permanezca en buenas condiciones y pueda ser validado.

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Para el cobro también se solicita la documentación correspondiente y es necesario acudir a los puntos autorizados. En premios de mayor cuantía pueden aplicarse requisitos adicionales y las retenciones previstas por la legislación colombiana.

Los resultados deben verificarse antes de iniciar cualquier proceso de reclamación, especialmente cuando se consultan publicaciones correspondientes a diferentes fechas.

El ganador dispone de un año contado desde la fecha del sorteo para reclamar el premio. Si este plazo vence sin que se realice el cobro, los recursos reciben el destino establecido por la normativa para los juegos de suerte y azar.