Resultados Chontico Día último sorteo hoy, miércoles 15 de octubre de 2025: números ganadores

Este miércoles 15 de octubre de 2025 se lleva a cabo un nuevo sorteo de Chontico Día, uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Como es habitual, el evento se llevará a cabo a la 1:00 p. m., hora en la que miles de jugadores siguieron en vivo la transmisión por YouTube a través de los canales autorizados, esperando conocer el número ganador.

Horarios de los sorteos del Chontico

Chontico Día: todos los días, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

Chontico Noche: de lunes a viernes a las 7:00 p. m., sábados a las 10:00 p. m., y domingos y festivos a las 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Durante cada emisión se realiza el proceso de extracción de las cifras bajo estrictos controles, garantizando la transparencia y legalidad del juego. Una vez termina el sorteo, la Lotería del Valle del Cauca publica el resultado a través de sus medios digitales y puntos de venta autorizados.



Resultado del Chontico Día 15 de octubre de 2025

Número ganador: 0455

Quinta cifra: 8

Resultados recientes del Chontico Millonario

Algunos de los sorteos más recientes incluyen:



Chontico Día (14 de octubre de 2025): 4470

Chontico Noche (12 de octubre de 2025): 3973

Chontico Día (12 de octubre de 2025): 1211

Chontico Noche (11 de octubre de 2025): 8513

Chontico Día 8215 (11 de octubre de 2025): 3683

¿Cómo jugar al Chontico Millonario?

Escoja un número de cuatro cifras. Defina el valor de la apuesta (desde $500). Compraeel tiquete en un punto autorizado (tiendas, droguerías, papelerías, supermercados o plataformas como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca).

El sistema permite seleccionar el número manualmente o de forma aleatoria.



Modalidades de premio

Una cifra (uña): $5 por peso apostado.

Dos cifras (pata): $50 por peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por peso apostado.

Cada tipo de apuesta debe definirse al momento de la compra.



¿Cómo reclamar un premio?

Premios hasta $100.000: pueden cobrarse directamente en el punto de venta presentando el tiquete original.

Premios desde $100.000: deben reclamarse en puntos Paga Todo u otros autorizados.

Requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales al reverso.

Adjuntar fotocopia de la cédula y, en algunos casos, el RUT o formularios adicionales.

El pago se realiza mediante cheque bancario. Los tiquetes ganadores tienen vigencia de un año desde la fecha del sorteo, conforme al artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El Chontico está regulado por Coljuegos y operado por la Lotería del Valle del Cauca, entidades encargadas de garantizar la transparencia de cada sorteo.

