En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
DUA LIPA EN COLOMBIA
SELECCIÓN COLOMBIA, EN VIVO HOY
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Alerta Naranja en el volcán Puracé: autoridades analizan la evacuación de poblaciones aledañas

Alerta Naranja en el volcán Puracé: autoridades analizan la evacuación de poblaciones aledañas

El aumento de sismos y columnas de ceniza superiores a los 1.000 metros obligó a declarar Alerta Naranja en el volcán Puracé y activar la Sala de Crisis Nacional.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 29 de nov, 2025
Comparta en:
Alerta Naranja en el volcán Puracé: autoridades analizan la evacuación de poblaciones aledañas

Publicidad

Publicidad

Publicidad