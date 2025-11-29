Alerta Naranja en el volcán Puracé: autoridades analizan la evacuación de poblaciones aledañas

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó la Sala de Crisis Nacional tras la decisión del Servicio Geológico Colombiano (SGC) de elevar el nivel de alerta del volcán Puracé, parte de la cadena volcánica Los Coconucos, a Alerta Naranja.



Esta decisión se fundamenta en un incremento significativo en los parámetros monitoreados, que incluyen el aumento de sismos, la emisión de gases y la expulsión de ceniza con columnas que han superado los 1.000 metros de altura.

Pese a la gravedad de la alerta, el panorama inmediato en las poblaciones aledañas, como el Coconuco, cabecera municipal de Puracé, se caracteriza por una tranquilidad aparente, aunque la comunidad se mantiene atenta a las directrices oficiales. Esto de acuerdo con el reciente informe del periodista de Noticias Caracol, Fernando Rojas, quien se encuentra en Puracé, Cauca.

Residentes en Coconuco y el casco urbano de Puracé fueron vistos en las calles intentando llevar sus vidas "de manera normal", pero con una alta vigilancia ante las decisiones de las autoridades.



La alerta naranja fue declarada debido a la intensa actividad sísmica registrada, que empezó a incrementarse desde el pasado martes, con sismos cada vez más frecuentes y de mayor magnitud. Estos movimientos están localizados en niveles superficiales bajo el cráter y se asocian con el movimiento de fluidos y magma.



El SGC confirmó que se están presentando "pulsos de esos gases" que salen por el cráter, arrojando ceniza.La entidad también recordó que el Puracé es uno de los volcanes más activos y mejor instrumentados del país con 97 estaciones de monitoreo.

Desde 2021, el volcán ha mostrado variaciones paulatinas en su comportamiento, incluyendo erupciones menores y aumentos en la sismicidad y deformación. La última erupción considerable se registró en 1977.



Medidas de preparación y evacuación ante la alerta naranja

De acuerdo con el más reciente informe de la UNGRD, la Sala de Crisis Nacional está coordinando y articulando acciones con autoridades territoriales, organismos operativos y consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo.

El objetivo es reforzar el monitoreo, revisar los planes de contingencia y apoyar las medidas de preparación. La UNGRD, que enviará una comisión técnica al territorio, continuará con la coordinación y el seguimiento desde la Sala de Crisis Nacional.

Las autoridades han calificado áreas específicas como de alta amenaza. Municipios como Puracé, Popayán, y Sotará en Cauca, así como San José de Isnos en Huila, son considerados las áreas de mayor riesgo. Se estima que cerca de 10.000 personas habitan los puntos más cercanos al volcán.

Como medida preventiva, las autoridades ya recomendaron la evacuación inmediata de 70 personas ubicadas en la zona calificada como de alta amenaza. Además, se analiza la posibilidad de evacuar a más familias que viven en las zonas aledañas. Entre las opciones de albergue que se están manejando se incluye la cabecera municipal de Coconuco y una movilización hacia Popayán, con la colaboración de dicho municipio.

Las comunidades indígenas y campesinas del resguardo de Puracé, están analizando la situación generada por la cadena volcánica de Los Coconucos. Asimismo, la Defensa Civil está revisando los sitios de albergue para asegurar que estén adecuados y que las familias sepan cómo acudir a ellos.

Los habitantes de Puracé y Coconuco afirman que no hay miedo y que tienen "buen control" y manejo de la situación, esperando las decisiones futuras.



Recomendaciones oficiales para resguardar a la ciudadanía

Las autoridades nacionales han insistido en la necesidad de mantener la calma y entrar en una etapa de alistamiento para responder ante cualquier eventualidad. De acuerdo con Arcadi Aguilar, gobernador principal del Cabildo Indigena de Puracé, Las medidas son básicamente dos, mantenerse en calma y mantener las reservas de agua tanto en las viviendas como en las parcelas.

El director del la UNGRD, Carlos Alberto Carrillo, recomienda enfáticamente:



No acercarse a la zona del cráter debido al riesgo asociado a gases, ceniza o posibles emisiones súbitas. El parque ha sido cerrado. Atender únicamente la información oficial divulgada por la UNGRD, el SGC, la Gobernación del Cauca y las autoridades locales, y evitar generar falsa información. Adoptar medidas de autoprotección, como el uso de tapabocas y la protección de ojos, piel y fuentes de agua en caso de caída de material particulado.

Finalmente, el SGC advirtió que una disminución momentánea o fluctuación temporal en la actividad no implica estabilidad. El retorno a la alerta amarilla solo será posible después de un periodo prolongado de evaluación que confirme tendencias de mayor estabilidad en la sismicidad, la deformación del suelo y la composición de los gases emitidos.

La alerta naranja es un estado de alistamiento donde los ciudadanos deben estar atentos y listos para tomar eventuales acciones.El monitoreo constante de la UNGRD busca asegurar que las autoridades territoriales y la comunidad se mantengan informadas ante cualquier variación que requiera acciones adicionales de preparación.

En seguimiento al cambio en el estado de alerta de Amarilla 🟨 a Naranja 🔶 del volcán Puracé - cadena volcánica Los Coconucos, Nathalia Contreras, directora técnica de Geoamenazas, informa las novedades más recientes tras finalizar la reunión con el Comité Nacional para el… https://t.co/6xyzax2s5A pic.twitter.com/02bWahoYbI — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 29, 2025

