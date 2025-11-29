En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Gobierno declara como prioridad nacional la actualización de aviones y hace llamado urgente a Airbus

Un total de 130 aeronaves en Colombia se vieron afectadas por la actualización urgente a la flota A320. "Le insistimos a Airbus en la urgencia de entregar el software que aún falta”, indicó el Ministerio de Transporte.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 29 de nov, 2025
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, indicó que el Gobierno está haciendo un monitoreo permanente de la situación.

