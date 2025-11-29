Gobierno declara como prioridad nacional la actualización de aviones y hace llamado urgente a Airbus

Un total de 130 aeronaves en Colombia se vieron afectadas por la actualización urgente de software que solicitó Airbus en su flota A320, por evidencia de vulnerabilidades ante exposición a radiación solar intensa. Es por esta razón que el Gobierno Nacional declaró esta actualización como prioridad nacional, y "reiteró su llamado a Airbus para acelerar la entrega del software pendiente, necesario para normalizar completamente la operación aérea del país".

Algunas de las aerolíneas que operan en Colombia y se han visto afectadas son JetSmart, Latam y Avianca. Esta última ha recibido el mayor impacto, pues el 70 % de su flota pertenece al modelo A320, por lo cual tuvo que cancelar varios vuelos y decidió no vender más pasajes en los próximos 10 días, hasta el 8 de diciembre. No obstante, en la última actualización indicó que el 51 % de las aeronaves ya se actualizaron.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, son 124 aeronaves de Avianca afectadas, de las cuales 90 ya están actualizadas y habilitadas para operar; 11, en proceso de actualización, con finalización prevista para esta noche; y 23 en espera del software que debe entregar Airbus. "El Gobierno del Cambio reiteró su llamado a Airbus para acelerar la entrega del software pendiente, necesario para normalizar completamente la operación aérea del país", indicó la cartera de Transporte en un comunicado.



Por otro lado, de Latam hay cinco aeronaves totalmente actualizadas, y de JetSmart un avión ya se actualizó. "Una vez completada la actualización y la verificación técnica de la Aeronáutica Civil, cada aeronave queda plenamente operativa", añadió el Ministerio.



Por su parte, la ministra de Transporte, Mafe Rojas, indicó que el Gobierno está haciendo un monitoreo permanente de la situación, y añadió: “Colombia está respondiendo con rigor técnico y absoluta transparencia. La seguridad aérea no se negocia. Ninguna aeronave volverá a operación sin cumplir el 100 % de los estándares exigidos. Le insistimos a Airbus en la urgencia de entregar el software que aún falta”.



Plan de acción de Avianca para usuarios afectados

Ante la contingencia, la aerolínea Avianca lanzó un plan de protección que abarca varias alternativas:



Reacomodación inmediata: pasajeros con vuelos afectados fueron reubicados en otros vuelos de Avianca o en rutas de aerolíneas aliadas como United, Delta y LATAM.

Reprogramación flexible: quienes prefieran cambiar la fecha de viaje pueden hacerlo hasta 180 días después, sin penalidades ni cobros adicionales, siempre que haya disponibilidad y se haga a través del Contact Center.

Reembolso completo: disponible para trayectos no utilizados. Si la compra fue directa (avianca.com, Contact Center o puntos de venta Avianca), se gestiona en línea. Si el tiquete fue adquirido por agencia, el pasajero debe contactar a su intermediario.

Además, la aerolínea invitó a los viajeros a realizar lo siguiente:

Revisar las notificaciones enviadas a los correos asociados a sus reservas.

Consultar el estado del vuelo en avianca.com o en la app móvil.

Evitar ir al aeropuerto si el vuelo no está confirmado, para prevenir aglomeraciones innecesarias.

