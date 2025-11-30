Resultados Caribeña Día último sorteo 30 de noviembre de 2025: conozca el número ganador

Este domingo 30 de noviembre de 2025, a las 2:30 p. m., se realizará el sorteo de La Caribeña Día, uno de los chances más tradicionales en la región Caribe. El sistema elegirá en tiempo real las cuatro cifras ganadoras y, al terminar, el número premiado estará disponible en los canales oficiales: plataformas digitales, portales autorizados y puntos de venta. Así, quienes participaron podrán consultar el resultado de forma sencilla y confirmar si su jugada coincide con las cifras sorteadas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Resultados Caribeña Día último sorteo domingo 30 de noviembre de 2025

Número ganador : 2247

: 2247 Quinta cifra: 3

El resultado de La Caribeña Día se publica pocos minutos después del sorteo. El número ganador es una combinación completa de cuatro cifras, correspondiente a la modalidad tradicional.



Últimos resultados de La Caribeña

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 29 noviembre 2025 8673 Caribeña Noche 29 noviembre 2025 2985 Caribeña Día 28 noviembre 2025 6998 Caribeña Noche 28 noviembre 2025 6048 Caribeña Día 27 noviembre 2025 1660 Caribeña Noche 27 noviembre 2025 4497 Caribeña Día 26 noviembre 2025 6333 Caribeña Noche 26 noviembre 2025 4750 Caribeña Día 25 noviembre 2025 7880 Caribeña Noche 25 noviembre 2025 1681 Caribeña Día 24 noviembre 2025 8302 Caribeña Noche 24 noviembre 2025 0092 Caribeña Día 23 noviembre 2025 1697 Caribeña Noche 23 noviembre 2025 2006 Caribeña Día 22 noviembre 2025 3967 Caribeña Noche 22 noviembre 2025 0674 Caribeña Día 21 noviembre 2025 4103 Caribeña Noche 21 noviembre 2025 2013 Caribeña Día 20 noviembre 2025 9883 Caribeña Noche 20 noviembre 2025 9382 Caribeña Día 19 noviembre 2025 6220 Caribeña Noche 19 noviembre 2025 7387 Caribeña Día 18 noviembre 2025 8512 Caribeña Noche 18 noviembre 2025 5698 Caribeña Día 17 noviembre 2025 2296 Caribeña Noche 17 noviembre 2025 1930 Caribeña Día 16 noviembre 2025 4429 Caribeña Noche 16 noviembre 2025 4282 Caribeña Día 15 noviembre 2025 8175 Caribeña Noche 15 noviembre 2025 4514

¿Cuánto cuesta jugar la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

Las apuestas en Caribeña Día están diseñadas para ser accesibles y flexibles. El valor mínimo es de 500 pesos colombianos y el máximo llega a 10.000 pesos, lo que permite que personas con distintos presupuestos participen sin afectar su bolsillo. En caso de resultar ganador, el procedimiento para reclamar el premio depende del valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):



Premios inferiores a 48 UVT: se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se requiere diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

Premios superiores a 182 UVT: se exige, además de los requisitos básicos, una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Para participar, el jugador debe adquirir su tiquete en los puntos de venta autorizados, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, que será indispensable para reclamar el premio.



Modalidades de la Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL