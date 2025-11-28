En vivo
Carmelo Valencia, figura del Junior y la selección Colombia, se graduó de bachiller a los 41 años

Carmelo Valencia, figura del Junior y la selección Colombia, se graduó de bachiller a los 41 años

Tras colgar los guayos a los 38 años, el exdelantero chocoano Carmelo Valencia cumplió un sueño: terminar el bachillerato a los 41 años para prepararse como futuro empresario en Administración de Empresas.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 28 de nov, 2025
