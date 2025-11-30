Inician pagos de Colombia Mayor: adultos de más de 60 años recibirán $230.000, cómo cobrar subsidio

Prosperidad Social anuncia el inicio del ciclo 11 del programa Colombia Mayor. Esta transferencia monetaria busca entregar apoyo económico a personas adultas mayores en el territorio nacional. El programa presenta una modificación sustancial en el monto del recurso entregado a una parte importante de su población beneficiaria. La noticia principal para este ciclo es el aumento de la transferencia para varios grupos de participantes. El presidente Gustavo Petro había anunciado esta modificación, que se implementa a partir del ciclo 11.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El incremento del recurso representa un cambio importante en la vida económica de los adultos mayores vinculados al programa. Los beneficiarios que reciben este aumento pasarán de un monto anterior de $80.000 pesos a recibir $230.000 pesos mensuales.



La decisión de elevar el monto tiene un propósito social claro: superar la línea de pobreza extrema. La transferencia de $230.000 pesos mensual permite que el ingreso del beneficiario supere ese umbral. Esta superación del nivel de pobreza extrema es un efecto directo del incremento en el subsidio. La inversión total destinada por Prosperidad Social para la entrega de los recursos de este ciclo asciende a 386.499 millones de pesos. Este monto cubre la entrega a todos los participantes en el ciclo 11.



"En todo el país, 227.523 mujeres y 292.492 hombres serán los nuevos beneficiarios de este incremento. Desde octubre pasado, las personas mayores de 70 y 80 años ya reciben los 230.000 pesos", señaló Prosperidad Social.



¿Cuándo inician los pagos del ciclo 11 de Colombia Mayor?

La entrega de los recursos del ciclo 11 de Colombia Mayor tiene fechas específicas, definidas según el modo de recepción del apoyo. El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, comunicó que la jornada de pago inicia el 1 de diciembre. Para las personas que tienen su pago a través de transferencia bancaria, la entrega comienza este lunes. Estos beneficiarios, conocidos como bancarizados, son los primeros en recibir el recurso.

Publicidad

Para quienes reciben el apoyo por medio de giro, la jornada de pago empieza el miércoles 3 de diciembre. El periodo de entrega de los recursos tiene una duración determinada. La finalización del ciclo de pagos está prevista para el 16 de diciembre. Es importante tener en cuenta estas fechas para asegurar la recepción oportuna del dinero. Prosperidad Social ya piensa en la entrega siguiente, el ciclo 12. Se espera que los recursos correspondientes se entreguen alrededor del 18 de diciembre.



Qué hacer si su pago no aparece

Cuando un pago no está disponible dentro del ciclo, lo primero es verificar en los canales oficiales si existe novedad en el registro. En algunos casos se presentan bloqueos por datos desactualizados o cambios en la modalidad de pago que aún no han sido confirmados por el titular. Banco Agrario y Prosperidad Social recomiendan revisar el SMS o ingresar al portal de consulta para identificar el punto o la cuenta. Si no hay registro del abono o giro, se debe comunicar con la línea nacional o acudir al enlace municipal para activar revisión. En ciclos con ampliación de cobertura, la dispersión puede escalonarse por municipios, por lo que el pago puede aparecer unos días después dentro de la misma ventana.

En el cierre de año, las entidades reportan mayor demanda en oficinas y corresponsales. Por eso se insiste en la bancarización, que reduce filas y permite abonos más rápidos. La persona que no cuenta con productos financieros puede expresarlo ante el enlace municipal para evaluar migración a billetera digital en el siguiente ciclo.



¿Quiénes pueden ser beneficiarios de Colombia Mayor?

El programa se dirige a personas mayores sin pensión y en situación de pobreza o vulnerabilidad. La focalización utiliza registros oficiales y criterios de edad. Para mantener el incentivo activo, se pide actualizar datos de contacto y revisar novedades en los ciclos, como cambio de domicilio o fallecimiento del titular. Las líneas de atención y los enlaces municipales apoyan validación de estado y reporte de novedades. La consulta se realiza en canales de Prosperidad Social y Banco Agrario, donde también se confirma modalidad y punto de cobro. Las comunicaciones públicas señalan números de atención y recordatorios sobre riesgos de fraude en temporada de pagos.

Publicidad

Tenga en cuenta que no se requieren pagos a intermediarios para acceder al subsidio ni para acelerar procesos. La inscripción y la actualización de datos se tramitan en alcaldías y enlaces municipales. Cualquier cobro por estos trámites debe denunciare en las líneas oficiales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL