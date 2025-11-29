En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
DUA LIPA EN COLOMBIA
SELECCIÓN COLOMBIA, EN VIVO HOY
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Venezuela responde a las advertencias de EE. UU. sobre su espacio aéreo: “Amenaza colonialista”

Venezuela responde a las advertencias de EE. UU. sobre su espacio aéreo: “Amenaza colonialista”

El régimen venezolano hizo un llamado a la ONU y a los gobiernos del mundo a rechazar lo que considera un intento de presión política. Esto dijo el comunicado.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 29 de nov, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad