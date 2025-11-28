Primo de Mauricio Leal revela detalles inéditos del crimen y afirma que hay más "involucrados"

A cuatro años del atroz doble homicidio del reconocido estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, perpetrado el 21 de noviembre de 2021 por su hermano, Jhonier Leal, una nueva versión proveniente de un familiar cercano reaviva el caso, sugiriendo que la verdad del crimen aún no ha sido revelada por la justicia colombiana.

Brayan Medina, primo del reconocido estilista, ofreció detalles que apuntan a que el caso está "incompleto". Pese a que Jhonier Leal fue condenado a 55 años y 3 meses de cárcel por el crimen, Brayan sostiene que "hay más gente involucrada".

La versión fue revelada en el pódcast Conducta Delictiva, donde Medina ofreció nuevos detalles sobre la relación entre los hermanos, el día de los hechos y su convicción de que la investigación no ha llegado al fondo de lo ocurrido.



Un crimen “planeado” dentro de la familia

Brayan, quien era primo de Mauricio Leal y sobrino de Marleny Hernández, compartió una perspectiva que difiere de la conclusión judicial de que Jhonier actuó solo. Desde la versión del primo, el círculo cercano de Mauricio se prestó para el crimen. Él cree que lo ocurrido fue "algo orquestado, algo planeado".



Aunque Brayan mencionó que le cuesta decir que Jhonier Leal fue quien directamente cometió el doble homicidio, afirmó que Jhonier "sí se prestó para que entraran la gente que hizo eso". En su concepto, "yo no puedo decir que Jhonier cogió el cuchillo y los mató", pero "sí estuvo de acuerdo con que hicieron y él estuvo ahí, escuchó todo y él no hizo nada".



La versión de Brayan apunta directamente a otros miembros del círculo íntimo y familiar. Aseguró que la "cabeza criminal" y los motivos detrás de todo están "dentro de la familia". Incluso señaló Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio, quien se encuentra privado de la libertad, como uno de los responsables: “Para mí, en lo personal, es él el que hizo todo eso, él es la cabeza material de todo, él fue el que orquestó todo, él fue el que le lavó los cerebros a todos e hicieron lo que hicieron”.

Según Brayan, la motivación principal era el dinero y los lujos. “Aquí hay mucha familia involucrada. Hay sobrinos, hermanos, conocidos, empleados… toda esa gente tiene que ver en lo que pasó”, relató.

El primo de Mauricio Leal también destacó el comportamiento de Jhonier Leal en momentos críticos. Mencionó que Jhonier mantenía una "secreteadera también en la funeraria", e incluso se reunía con su esposa en una sala VIP y cerraba “con candado la puerta". Relató que Jhonier Leal demostró una actitud "tan natural" en el sepelio. “Imagínese. A él se le murió un animal y le dio más duro (la muerte de) ese animal que la de la mamá”, dijo.

Además, señaló que respecto a la herencia, Jhonier dijo en el velorio: “’Familia, ya contraté un abogado para que pelee por la herencia”. Según él, esa prisa por los bienes se manifestó desde el primer día, ya que, cuando ocurrió los hechos, Jhonier “ya estaba haciendo filas en los bancos para poder retirar plata”.



¿Qué pasó con los bienes de Mauricio Leal?

La preocupación por el patrimonio de Mauricio Leal ha sido un tema ampliamente discutido, debido a la fortuna que el estilista logró construir durante años de trabajo en la industria de la belleza. Tras su homicidio, se especuló inicialmente que los bienes pasarían directamente a manos de la familia, pero debido al proceso penal contra Jhonier Leal y a las inconsistencias detectadas en la escena del crimen, el manejo de la herencia quedó en incertidumbre.

Desde el 14 de enero de 2022, la SAE administra los activos de Mauricio Leal Hernández, luego de una solicitud de la Fiscalía General de la Nación que aplicó medidas cautelares de “extinción de dominio” sobre sus bienes.

Esta intervención judicial se da en el marco de un proceso adelantado por “presunto enriquecimiento ilícito” y un “incremento patrimonial no justificado”. Asimismo, el documento señaló que Mauricio Leal Hernández estuvo relacionado con la ‘Lista Clinton’ alrededor del año 2008, debido a vínculos comerciales con empresas asociadas al Cartel de Cali y al clan Rodríguez Orejuela.

Si bien la investigación por su inclusión en la lista no continuó después de que fue retirado, las autoridades competentes identificaron “un incremento patrimonial inusual en el periodo inmediatamente posterior a su desvinculación”, hecho que continúa bajo investigación.

Los activos que actualmente están bajo administración de la SAE incluyen una casa ubicada en La Calera, avaluada en $1.370.000.000, y un apartamento valorado en $462.738.000. También figuran otros bienes, como vehículos y una motocicleta, cuyo valor conjunto supera los $290 millones.

En cuanto a las sociedades, la SAE administra dos empresas que figuraban a nombre del estilista: Mauricio Leal Peluquerías S.A.S., con activos por $120.000.000, y Mauricio Leal Music S.A.S., que registra activos por $20.000.000.

La SAE ha informado que, hasta que los entes judiciales determinen si los bienes deben ser devueltos a los herederos o pasar al Estado, la entidad “no está legalmente facultada para poner a disposición, ni total ni parcialmente, los bienes muebles o inmuebles administrados, ya sea a familiares o a representantes legales”.

¿Qué dice el medio hermano de Mauricio Leal?

Por su parte, Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio Leal, aseguró en recientes declaraciones que demandará a Jhonier Leal porque, según mencionó, pretende quedarse con este patrimonio.

En 2022, en una entrevista con Los Informantes, Carlos relató cómo se enteró del doble homicidio y las señales de “frustración y resentimiento” por parte de Jhonier.

“Cuando llamé a una tía, ella estaba como loca gritando y yo le decía ‘tía, ¿qué le pasó?’, me decía ‘Andrés, los mataron’ y yo ¿pero mataron a quiénes? ‘Andrés, mataron a Marleny y a Mauricio’. Casi me muero”, relató.

Asimismo, afirmó que Jhonier se quejaba porque Mauricio no quería ayudarlo económicamente y se sentía agobiado por las deudas. La revista Semana habló con Carlos desde el centro penitenciario, donde cumple su condena a 15 años por el delito de abuso sexual. Él mencionó que en alguna ocasión Jhonier le dijo que las deudas que tenía superaban los 300 millones de pesos, y que estaba muy “endeudado y azarado”.

También indicó que Jhonier “sentía celos, ya que ella prefería a Mauricio porque, como es bien sabido, él no gustaba de las mujeres”.

El caso de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, continúa generando interrogantes entre los familiares cercanos, quienes aseguran que aún quedan vacíos por esclarecer. Para ellos, la condena contra Jhonier Leal no ha sido suficiente para cerrar definitivamente el capítulo, pues persisten dudas sobre posibles cómplices, el manejo del patrimonio del estilista y la verdadera secuencia de los hechos la noche del crimen.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los informantes.