WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
DUA LIPA EN COLOMBIA
SELECCIÓN COLOMBIA, EN VIVO HOY
JAMES RODRÍGUEZ

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Primo de Mauricio Leal revela detalles inéditos del crimen y afirma que hay más "involucrados"

Primo de Mauricio Leal revela detalles inéditos del crimen y afirma que hay más "involucrados"

Una nueva versión contada por un familiar cercano remueve las dudas sobre el doble homicidio del estilista Mauricio Leal y su madre, al afirmar que el caso está “incompleto”. Conozca los detalles.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 28 de nov, 2025
Mauricio Leal
A cuatro años del doble homicidio, un familiar revela detalle inéditos sobre el doble homicidio.
Los Informantes / Archivo

