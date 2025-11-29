En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VOLCAN PURACÉ
AIRBUS
MADURO - TRUMP
DUA LIPA EN COLOMBIA
SELECCIÓN COLOMBIA, EN VIVO HOY
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Sorteo Extraordinario de Colombia, sábado 29 de noviembre de 2025: números ganadores

Resultados Sorteo Extraordinario de Colombia, sábado 29 de noviembre de 2025: números ganadores

Recuerde que el Extra de Colombia juega este sábado a las 11:45 de la noche. El plan de premios supera los 32.600 millones de pesos. Siga EN VIVO los resultados.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 29 de nov, 2025
Comparta en:
Sorteo Extraordinario de Colombia 29 de noviembre de 2025: números ganadores
Sorteo Extraordinario de Colombia 29 de noviembre de 2025: números ganadores -
Extra de Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad