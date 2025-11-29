Resultados Sorteo Extraordinario de Colombia, sábado 29 de noviembre de 2025: números ganadores

El Sorteo Extraordinario de Colombia es uno de los sorteos más relevantes en el calendario nacional de juegos de azar. Cada edición concentra la atención de compradores en todo el país, quienes adquieren billetes con la expectativa de obtener premios en efectivo. Este sorteo se realiza una vez al mes y se caracteriza por un plan de premios amplio que incluye el premio mayor, premios secos, bonos especiales y aproximaciones.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La dinámica del sorteo permite que miles de personas participen en puntos físicos y plataformas digitales. El evento se desarrolla bajo supervisión oficial y se transmite en señal abierta para garantizar transparencia. La fecha de realización es el sábado 29 de noviembre de 2025, y la transmisión se llevará a cabo en horario nocturno.



La hora programada para el sorteo es las 11:45 p. m., y la señal oficial será Canal Uno. El acceso a la transmisión es gratuito en televisión abierta y también se puede seguir en dispositivos conectados a internet mediante plataformas que replican la señal. Los resultados se publican minutos después en el sitio web oficial del Extra de Colombia y en medios autorizados. El plan de premios supera los 32.600 millones de pesos, lo que convierte este sorteo en una oportunidad significativa para quienes participan.



Resultados Sorteo Extraordinario de Colombia del 29 de noviembre de 2025

De acuerdo con la transmisión del sorteo, estos fueron los números ganadores del sábado 29 de noviembre de 2025:



Números:

Serie:

Plan de premios del Sorteo Extraordinario de Colombia

El plan de premios se organiza en varias categorías. A continuación, le compartimos un listado con mayor detalle:



1 premio mayor de $14.000.000.000.

Premios secos

1 premio de $800.000.000.

1 premio de $500.000.000.

1 premio de $250.000.000.

1 premio de $110.000.000.

10 premios de $20.000.000 cada uno.

14 premios de $10.000.000 cada uno.

Bonos especiales

1 Bono carro equivalente a $100.000.000.

1 Bono moto equivalente a $20.000.000.

Premios por aproximación

Aproximación al número mayor por cifras.

Aproximación al número mayor por serie.

Aproximación a premios secos por cifras.

Aproximación a premios secos por serie.

Premios por última cifra del número mayor.

Premios por combinación parcial de cifras.

Promoción Raspa y Gana

Electrodomésticos: sanducheras, wafleras, exprimidores.

Billetes adicionales del Extra.

Bonos para compras en establecimientos aliados.

Premios en efectivo menores.

El total del plan de premios supera los $32.600.000.000



Precio del billete y dónde comprarlo

El billete tiene un precio de $18.000. Se puede adquirir en:



Puntos físicos autorizados en todo el país.

Plataformas digitales oficiales como Lottired, PagaTodo y Loticolombia.

Aplicaciones móviles disponibles para sistemas Android e iOS.

La compra en línea permite recibir confirmación electrónica, mientras que la compra física se realiza mediante billete impreso.



¿Cómo reclamar el premio en caso de ganar el Extra de Colombia?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto obtenido. Cuando el valor es igual o inferior a cinco millones de pesos, el cobro se realiza en puntos autorizados. Es necesario presentar el billete original en buen estado, ya que este documento es la única prueba válida para el pago.



Si el premio está entre cinco millones un peso y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos, el proceso requiere presentar el billete original, una fotocopia de la cédula de ciudadanía y una certificación bancaria para realizar la transferencia. Estos documentos se solicitan para garantizar la correcta identificación del ganador y la seguridad en la entrega del dinero.

Publicidad

Para premios superiores a diez millones de pesos, el reclamo se efectúa exclusivamente en la oficina principal del Extra de Colombia en Bogotá. En este caso, se sigue un procedimiento administrativo que incluye verificación de identidad y revisión de la documentación exigida por la entidad. Este proceso busca asegurar que el pago se realice de manera correcta y conforme a la normativa vigente.

Los plazos para reclamar también son importantes. Los premios mayores y secos pueden reclamarse hasta un año después de la fecha del sorteo, mientras que los premios promocionales tienen un límite de tres meses. Es obligatorio conservar el billete en buen estado, ya que cualquier deterioro puede invalidar el derecho al cobro.

Publicidad

Los resultados oficiales se publican en el sitio web extradecolombia.com.co. También se pueden consultar en medios nacionales y regionales, así como en puntos de venta autorizados. Estas fuentes garantizan información confiable y actualizada.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL