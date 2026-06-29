Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy lunes, 29 de junio de 2026: números ganadores

Hoy, lunes 29 de junio de 2026, Colombia celebra un día festivo en honor a San Pedro y San Pablo, pero la actividad de los juegos de azar no se detiene. En el Valle del Cauca, el sorteo del Chontico Noche se posiciona como el evento más esperado de la jornada. Miles de ciudadanos, aprovechando el descanso del puente festivo, depositan su confianza en este sorteo tradicional que promete "ganar temprano y cobrar rapidito". La expectativa es alta, ya que muchos buscan cerrar el fin de semana largo con una noticia que transforme su realidad económica. Al ser un día de fiesta nacional, el ambiente en los puntos de venta autorizados es de gran optimismo. Los apostadores acuden a registrar sus números de la suerte, manteniendo viva una tradición que une a la región. El sorteo se transmite oficialmente por el canal Telepacífico, garantizando que el proceso sea transparente y que las balotas decidan la suerte de los participantes bajo la estricta supervisión de las autoridades. Aunque es un día de receso laboral para muchos, la maquinaria de la suerte opera con total normalidad para brindar oportunidades de ganar a toda la población.



Resultados Chontico Noche último sorteo de hoy, lunes 29 de junio de 2026

A continuación, presentamos el estado actual del sorteo más esperado de la noche:



Números ganadores : 2 5 5 4

: 2 5 5 4 La “Quinta” cifra: 5

La dinámica del Chontico Noche en este lunes festivo sigue los protocolos establecidos. Los resultados se esperan con ansias al caer la noche, momento en el que se define la combinación ganadora de cuatro cifras. Este sorteo no solo ofrece premios económicos, sino que también contribuye significativamente a los recursos destinados a la salud pública en el departamento, lo que añade un valor social a cada apuesta realizada por los ciudadanos.



¿Cómo jugar Chontico Noche?

Para participar en este sorteo, el interesado debe seleccionar un número de cuatro cifras, comprendido entre el 0000 y el 9999. El proceso es sumamente sencillo: el jugador se acerca a un punto de venta de la red Gane o utiliza las plataformas digitales autorizadas para registrar su apuesta. Puede elegir sus números basándose en fechas especiales, sueños o cábalas personales, o simplemente solicitar un número aleatorio generado por el sistema.

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El objetivo principal es acertar las cuatro cifras en el orden exacto en que son extraídas durante el sorteo. No obstante, el Chontico Noche es flexible y ofrece premios a quienes logran aciertos parciales. Se puede ganar dinero si se aciertan las tres últimas cifras, las tres primeras, o incluso combinaciones de dos cifras y una cifra. Esta variedad de modalidades permite que las probabilidades de ganar sean constantes y atractivas para todo tipo de jugadores.



¿Cuánto cuesta Chontico Noche?

Una de las grandes ventajas de este juego es su accesibilidad económica. El costo de la apuesta no es una tarifa fija, sino que el jugador tiene la libertad de decidir cuánto dinero invertir según su presupuesto. Esto permite que el Chontico Noche sea un juego inclusivo, donde se pueden realizar apuestas desde montos muy bajos, adaptándose a la capacidad financiera de cada persona que desea probar su suerte.

El premio a recibir está directamente ligado al valor de la apuesta realizada. Por ejemplo, en la modalidad de cuatro cifras, el ganador recibe 4.500 veces lo apostado. De esta manera, una pequeña inversión puede convertirse en una suma importante de dinero. Es fundamental tener en cuenta que los premios están sujetos a las retenciones de ley vigentes, las cuales se descuentan al momento de realizar el pago efectivo al ganador.



¿Qué días juega Chontico Noche?

El compromiso de este sorteo con sus seguidores es diario. El Chontico Noche juega todos los días del año, sin interrupciones por domingos o días festivos como el de hoy. Esta regularidad asegura que los apostadores siempre tengan una oportunidad de ganar, manteniendo el dinamismo del azar durante todas las semanas del calendario.



Los horarios de realización varían para ajustarse a la disponibilidad de la audiencia. De lunes a viernes, el sorteo se lleva a cabo a las 7:00 p. m. Los sábados se realiza a las 10:00 p. m., mientras que los domingos y festivos, como este lunes 29 de junio, el sorteo se programa habitualmente para las 8:00 p. m. Esta organización horaria permite que las familias colombianas puedan seguir la transmisión antes de concluir sus actividades de descanso.



¿Qué hacer si se gana Chontico Noche?

Si la fortuna acompaña al apostador y su número resulta ganador, el primer paso es asegurar el tiquete original. Este documento es el único soporte legal para reclamar el premio y debe mantenerse en perfecto estado, evitando cualquier tipo de enmendadura o daño físico. Se recomienda verificar el resultado en los canales oficiales de la red Gane o en las publicaciones de medios autorizados para confirmar el acierto con total seguridad.



Para cobrar el premio, el ganador debe dirigirse a un punto de venta autorizado si se trata de una cuantía menor. En caso de premios mayores, es necesario acudir a la sede principal de la entidad con el documento de identidad original y el tiquete de apuesta. El proceso de pago se realiza siguiendo los protocolos de seguridad y transparencia establecidos por la ley. Es importante realizar el cobro dentro de los términos de tiempo legales para evitar que el premio caduque y se pierda la oportunidad de disfrutar de la ganancia.

