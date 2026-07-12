Resultados de Chontico Día del 12 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

El Chontico Día realiza este domingo 12 de julio de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una de las modalidades de chance con mayor presencia en Colombia. Como ocurre en cada jornada, la extracción se desarrolla bajo los protocolos de control establecidos para los juegos de suerte y azar, con el fin de garantizar la transparencia del proceso y la correcta divulgación de los resultados oficiales.

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Una vez finaliza el sorteo, el operador publica la combinación ganadora para que las personas que registraron una jugada puedan verificar si su número coincide con el resultado oficial. Además de ofrecer distintas modalidades de premiación, esta clase de apuestas permanentes aporta recursos destinados al financiamiento del sistema de salud en el país.

Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales y conservar el comprobante en buen estado hasta confirmar si corresponde el pago de algún premio.



Resultados de Chontico Día del 12 de julio de 2026

Luego de concluir la extracción oficial de este domingo, estos son los resultados del sorteo:



Número ganador: 4189

4189 Quinta cifra: 6

Antes de iniciar cualquier proceso de reclamación, es importante revisar cuidadosamente que las cuatro cifras registradas en el comprobante coincidan exactamente con la combinación oficial anunciada por el operador. En las modalidades que lo contemplan, también debe verificarse la quinta cifra correspondiente.



¿Cómo funciona Chontico Día?

Chontico Día hace parte del sistema de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras, comprendidas entre el 0000 y el 9999, definir el valor de su apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o en las plataformas habilitadas por el operador.

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Durante el sorteo se obtiene un número ganador de cuatro cifras y una quinta cifra complementaria, utilizada en determinadas modalidades del juego. El valor apostado puede ajustarse al presupuesto de cada participante, respetando los montos mínimos establecidos para este tipo de apuestas.

La programación diaria permite participar todos los días del año, facilitando que cada jornada se conozca una nueva combinación ganadora.

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¿A qué hora juega Chontico Día?

El sorteo de Chontico Día se realiza diariamente en horario de la tarde, de acuerdo con la programación establecida por el operador.

Al finalizar la extracción y completar el proceso de validación, los resultados oficiales son publicados en los canales autorizados para que los participantes puedan consultar la combinación ganadora y verificar su comprobante.

Plan de premios de Chontico Día

El esquema de premiación contempla diferentes categorías, según la cantidad de cifras acertadas y la modalidad de la apuesta realizada. Entre las principales se encuentran:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado: entrega 308 veces el monto jugado.

Tres cifras directo: paga 400 veces el valor de la apuesta.

Tres cifras combinado: paga 83 veces el valor registrado.

Dos cifras (pata): entrega 50 veces el valor apostado.

Una cifra (uña): paga cinco veces el monto de la apuesta.

El valor definitivo del premio dependerá del tipo de jugada seleccionada y del dinero registrado al momento de realizar la apuesta.

¿Cómo reclamar un premio?

Si el número registrado resulta favorecido, será indispensable conservar el comprobante original, ya que constituye el único documento válido para iniciar el proceso de cobro.

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Generalmente, para reclamar un premio se solicita:



Presentar el comprobante original, sin alteraciones ni deterioro.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos adicionales establecidos para premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados por el operador, mientras que los montos superiores deben tramitarse directamente en las oficinas correspondientes, siguiendo los procedimientos establecidos.

Asimismo, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales previstos en la legislación colombiana.

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Las autoridades recuerdan que el plazo legal para reclamar un premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez vence ese término, el derecho al cobro expira. También se recomienda proteger el comprobante de la humedad, evitar cualquier alteración y no compartir fotografías completas del documento en redes sociales o aplicaciones de mensajería, como medida de seguridad para prevenir posibles fraudes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co