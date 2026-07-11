Lluvias por ola invernal dejan miles de damnificados: Casanare y Boyacá declaran calamidad

Las fuertes lluvias en los departamentos colombianos de Arauca y Casanare (noreste) dejan centenares de casas bajo el agua y más de 9.000 familias damnificadas por las inundaciones, según informaron este sábado las autoridades.

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A esta situación se suma el departamento de Boyacá, donde las autoridades también reportaron al menos 27 municipios afectados por inundaciones, deslizamientos y daños en la infraestructura vial. La emergencia ya deja más de 500 personas afectadas, además de varias veredas incomunicadas por el deterioro de las vías.

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Lluvias dejan miles de damnificados en Casanare y Arauca

De acuerdo con Wilson Eduardo Porras, director departamental de Gestión del Riesgo de Casanare, la administración declaró la calamidad pública debido al crecimiento acelerado de las afectaciones registradas durante la última semana. Según explicó el funcionario durante una entrevista en Noticias Caracol, el número de personas damnificadas pasó de cerca de 2.500 a aproximadamente 7.000 en pocos días, una cifra que evidencia la magnitud de la emergencia.



"Hoy queremos informarle al país que el departamento de Casanare ha declarado la calamidad por la temporada de lluvias que está afrontando. Desafortunadamente llevamos cerca de 7.000 damnificados", señaló Porras. Las mayores dificultades se han presentado por el desbordamiento del río Tocaría y de otros afluentes que han inundado zonas urbanas y rurales, obligando a las autoridades a evacuar familias y habilitar albergues temporales.



El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, advirtió en un comunicado que las abundantes lluvias, así como los ciclos de sequía posteriores, forman parte de eventos climáticos extremos cada vez más recurrentes en el país debido al cambio climático.

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Por ello, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Arauca aprobó la declaratoria de calamidad pública en ese departamento donde, según informes de la UNGRD, hasta el momento se registran más de 9.000 familias afectadas, principalmente en los municipios de Arauquita, Saravena y Tame. En un sobrevuelo por las zonas afectadas fueron constatados cuatro puntos críticos tras el colapso de varias infraestructuras, por lo que la UNGRD instaló un puente militar entre Arauca y el vecino Norte de Santander para enviar ayuda.

En el caso de Casanare, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial se movilizaron hasta el lugar para atender a las personas que quedaron aisladas en aldeas, en especial en el municipio de San Luis de Palenque que quedó casi en un 90% bajo el agua.



Norte de Santander y Santander también enfrentan emergencias por lluvias

Durante una entrevista con Noticias Caracol, la gobernadora encargada de Boyacá explicó que los mayores impactos se concentran en la red vial, aunque también se han registrado afectaciones en viviendas y comunidades rurales. "En este momento tenemos identificados cerca de 27 municipios afectados por las fuertes lluvias. Hemos tenido malla vial destruida, viviendas con afectaciones y algunas veredas incomunicadas. Ya hemos logrado una articulación con los municipios y las diferentes entidades territoriales", señaló la mandataria.

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La funcionaria indicó que una de las primeras acciones implementadas por la administración departamental fue el despliegue de maquinaria amarilla hacia las zonas con mayores afectaciones, especialmente en la provincia de Gutiérrez. Según explicó, actualmente operan retroexcavadoras sobre orugas, motoniveladoras y vibrocompactadores para remover deslizamientos y recuperar la movilidad en las carreteras más comprometidas. Entre los municipios con mayores dificultades se encuentran Güicán, El Cocuy y Chita, donde el incremento del caudal del río Nevado ocasionó daños importantes en la infraestructura.

Las fuertes precipitaciones también generan afectaciones en los departamentos de Norte de Santander y Santander, donde los desbordamientos de varios ríos han ocasionado daños en viviendas, cultivos, vías y sistemas de acueducto. En Norte de Santander, las autoridades reportan más de 1.000 familias afectadas por las lluvias, mientras que el colapso de un puente sobre la denominada vía Soberanía dejó incomunicada esta región con el departamento de Arauca, afectando la movilidad de cerca de 270.000 habitantes.

Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co