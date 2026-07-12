Resultados de Sinuano Día del 12 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día realiza este domingo 12 de julio de 2026 una nueva jornada de su tradicional sorteo, una de las modalidades de chance con mayor presencia en Colombia. Como ocurre diariamente, la extracción se lleva a cabo bajo los protocolos establecidos para garantizar la transparencia del proceso y, una vez concluye, el operador divulga los resultados oficiales para que quienes registraron una jugada puedan verificar si la combinación elegida coincide con la ganadora.



Este sorteo hace parte del sistema de apuestas permanentes y se desarrolla todos los días del año, permitiendo conocer una nueva combinación en cada jornada. Además de entregar premios en diferentes modalidades, los recursos generados por las apuestas legales contribuyen al financiamiento del sistema de salud en Colombia.

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Resultados de Sinuano Día del 12 de julio de 2026

Tras finalizar la extracción correspondiente a este domingo, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: [Por definir]

[Por definir] Quinta cifra: [Por definir]

Antes de efectuar cualquier proceso de cobro, es importante verificar que las cuatro cifras registradas en el comprobante coincidan exactamente con la combinación oficial anunciada por el operador. Si la modalidad de juego elegida incluye la quinta cifra, también deberá comprobar que ese dato corresponda con el resultado oficial.

¿Cómo funciona Sinuano Día?

Sinuano Día pertenece a la modalidad de chance o apuesta permanente. Para participar, cada persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras comprendida entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la jugada y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.



Durante cada sorteo se extraen las cuatro cifras ganadoras y una quinta cifra complementaria, utilizada en determinadas modalidades contempladas dentro del plan de premios.



Plan de premios de Sinuano Día

El esquema de pagos contempla diferentes categorías de premiación, dependiendo de la modalidad seleccionada y del nivel de acierto obtenido.

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Entre las principales se encuentran:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado: entrega 308 veces el monto registrado.

Tres cifras directo: paga 400 veces el valor de la apuesta.

Tres cifras combinado: entrega 83 veces el valor registrado.

Dos cifras (pata): paga 50 veces el monto apostado.

Una cifra (uña): entrega cinco veces el valor de la apuesta.

El valor final del premio dependerá de la modalidad elegida y del dinero registrado en el comprobante al momento de realizar la jugada.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada resulta favorecida, será indispensable conservar el comprobante original, ya que constituye el único documento válido para iniciar el proceso de reclamación.

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Generalmente, para efectuar el cobro se solicita:



Presentar el comprobante original, sin alteraciones ni deterioro.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos establecidos para premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados por el operador, mientras que las sumas superiores deben tramitarse directamente en las oficinas correspondientes, siguiendo los procedimientos establecidos.

Asimismo, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales contemplados en la legislación colombiana.

Las autoridades recuerdan que el plazo legal para reclamar un premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez vencido ese periodo, el derecho al cobro expira. También recomiendan proteger el comprobante de la humedad, evitar cualquier alteración del documento y no compartir fotografías completas del mismo en redes sociales o aplicaciones de mensajería, con el fin de reducir el riesgo de posibles fraudes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co