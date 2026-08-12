Resultados de Chontico Día hoy, miércoles 12 de agosto de 2026: número ganador del último sorteo

El sorteo de Chontico Día realiza este miércoles 12 de agosto de 2026 una nueva jornada dentro del calendario de las apuestas permanentes en Colombia. Una vez concluye la extracción oficial, el operador publica el número ganador y la quinta cifra a través de sus canales autorizados para que quienes registraron una jugada puedan verificar si su comprobante coincide con la combinación favorecida.

Antes de iniciar cualquier proceso de reclamación, es recomendable revisar cuidadosamente que las cuatro cifras registradas en el tiquete correspondan exactamente con el resultado oficial. En las modalidades que incluyen la quinta balota, también será necesario verificar ese dato, ya que hace parte de la combinación oficial del sorteo.



Resultados de Chontico Día del 12 de agosto de 2026

Luego de finalizar la extracción correspondiente a este lunes, estos son los resultados oficiales:



Número ganador:

Quinta cifra:

¿A qué hora juega Chontico Día?

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m. Las demás modalidades del juego mantienen la siguiente programación:



Chontico Noche: de lunes a viernes a las 7:00 p.m.

Chontico Noche: sábados a las 10:00 p. m.

Chontico Noche: domingos y festivos a las 8:00 p.m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p.m.

¿Cómo funciona Chontico Día?

Chontico Día pertenece a la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.

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Durante la compra del tiquete es posible ingresar manualmente el número deseado o permitir que el sistema genere una combinación de manera automática. El valor mínimo para participar es de $500, de acuerdo con las condiciones vigentes del juego.

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Al finalizar el sorteo se obtiene una combinación de cuatro cifras y una quinta balota complementaria, utilizada en las modalidades que contemplan esta opción dentro del plan de premios.

Modalidades de premiación

El juego ofrece distintas alternativas de premio según el tipo de apuesta realizada:



Una cifra (uña): paga cinco veces el valor apostado.

Dos cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Tres cifras directo (pleno): paga 400 veces el valor apostado.

Tres cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

Cuatro cifras directo (superpleno): paga 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado (supercombinado): paga 308 veces la apuesta.

Cada modalidad tiene condiciones específicas, por lo que es importante verificar cuidadosamente la información consignada en el comprobante antes de revisar los resultados oficiales.

¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento de cobro depende del monto obtenido. Los premios inferiores a $100.000 pueden reclamarse directamente en el punto autorizado donde fue registrada la apuesta, presentando el comprobante original en buen estado.

Cuando el premio es igual o superior a $100.000, el trámite debe adelantarse en los puntos autorizados por el operador. Para ello será necesario presentar el tiquete original, el documento de identidad y los requisitos adicionales que correspondan según la cuantía del premio. En algunos casos podrán solicitarse documentos como el RUT o formularios exigidos por la normatividad vigente.

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Además, los premios que superen el límite establecido por la legislación colombiana para juegos de suerte y azar están sujetos a la retención correspondiente por concepto de ganancias ocasionales.

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Plazo para reclamar el premio

De acuerdo con la Ley 1393 de 2010, el comprobante ganador conserva su validez durante un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez vence ese plazo sin que se haya realizado el trámite de cobro, el derecho a reclamar el premio expira.

Para evitar inconvenientes, se recomienda consultar los resultados únicamente mediante los canales oficiales del operador, conservar el tiquete sin tachaduras, enmendaduras o deterioro y evitar compartir fotografías completas del comprobante en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Estas medidas ayudan a proteger la información de la jugada y facilitan el proceso de verificación y reclamación en caso de resultar favorecido.}

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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