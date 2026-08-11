Logran rescatar a Daniela Largo luego de 36 horas bajo los escombros en Pereira

Daniela Largo, de 35 años, fue una de las personas atrapadas luego del devastador terremoto de 7.4 registrado en la mañana del lunes 10 de agosto en Colombia. La mujer se encontraba en un edificio en el centro de Pereira, departamento de Risaralda, una de las ciudades más afectadas por el evento sísmico.

La familia, y en especial la madre de la mujer, la buscaron incansablemente hasta que se supo que Daniela Largo se encontraba bajo los escombros del edificio. Equipos de rescate trabajaron durante 10 horas para sacarla a salvo.



¿Cómo fue el rescate de Daniela Largo?

Tuvieron que pasar 36 horas para que la mujer fuera sacada del lugar. Los equipos de rescate tuvieron que que hacer dos excavaciones tratando de llegar a la mujer. Durante el procedimiento le pasaron una máscara de oxígeno e hicieron un orificio en la parte superior de los escombros, penetrando cuatro placas de concreto que tenía la mujer encima, al tiempo que hicieron un túnel por la parte inferior y por donde finalmente la sacaron.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá también reveló el momento en el que lograron sacar a la mujer. "Luego de 36 horas bajo los escombros, Daniela Largos Sánchez, de 32 años, fue rescatada con vida. En un trabajo articulado con Bomberos Pereira y PONALSAR, nuestro equipo USAR logró salvar una vida más", se lee en las redes sociales de la entidad bogotana, una de las que está apoyando la atención de emergencias en las zonas más afectadas.

