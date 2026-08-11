Resultados Super Astro Luna, último sorteo hoy martes 11 de agosto de 2026: números ganadores

Miles de apostadores en toda Colombia consultan el reporte oficial de las urnas para confirmar si su apuesta fue la afortunada en la jornada de este popular juego de azar. El sorteo de Super Astro Luna ofrece importantes premios diarios combinando cuatro cifras con un signo del zodiaco, consolidándose como una de las opciones más jugadas del país.



¿Qué número cayó en el Super Astro Luna?

El reporte oficial entregado por los operadores autorizados y supervisado por las autoridades de juegos de suerte y azar presenta las cifras de la jornada:



Número ganador : 9939

: 9939 Signo zodiacal: Escorpión

Plan de premios: ¿cuánto se puede ganar con el Super Astro Luna?

La estructura de premiación de este juego novedoso depende del nivel de coincidencia que logre el comprador y del monto apostado en el formulario oficial. Los valores a entregar se calculan multiplicando el valor apostado por un factor determinado según las reglas vigentes:



Acierto de cuatro cifras más el signo zodiacal: Otorga el premio mayor de la jornada, pagando hasta 42.000 veces el valor total apostado en la casilla.

Otorga el premio mayor de la jornada, pagando hasta 42.000 veces el valor total apostado en la casilla. Acierto de tres cifras más el signo zodiacal: Genera un pago equivalente a 1.000 veces la suma jugada en el tiquete.

Genera un pago equivalente a 1.000 veces la suma jugada en el tiquete. Acierto de dos cifras más el signo zodiacal: Devuelve un total de 100 veces el valor depositado en la apuesta.

El monto mínimo de apuesta por tiquete es de $500 pesos y el valor máximo por combinación asciende a $10.000 pesos colombianos, permitiendo adaptar la participación según el presupuesto de cada usuario.



Procedimiento para reclamar un premio de juego de azar en Colombia

Si la combinación jugada resulta ganadora tras la transmisión en directo, el usuario debe seguir una serie de pasos institucionales y legales para formalizar el cobro del dinero:



Conservación del boleto: Presentar el tiquete físico original en perfecto estado de conservación. No se aceptan formularios con tachaduras, enmendaduras o roturas que impidan validar adecuadamente el código de barras impreso. Identificación oficial: Presentar la cédula de ciudadanía original junto con una fotocopia ampliada al 150 %. Puntos de atención: En el caso de montos menores (inferiores a 48 Unidades de Valor Tributario - UVT), la reclamación se realiza de manera inmediata en la red de distribuidores autorizados como SuRed o SuperGIROS. Trámite de cuantías mayores: Cuando la suma supera las 182 UVT, el ganador debe acercarse a la sede administrativa del concesionario autorizado para diligenciar los formularios de control de activos (SIPLAFT) y coordinar el desembolso correspondiente por medio de cheque de gerencia o transferencia bancaria.

Es sumamente importante recordar que el derecho a cobrar cualquier incentivo económico en juegos de suerte y azar en el territorio nacional caduca legalmente en un plazo de 365 días calendario, contados a partir de la fecha oficial de realización del sorteo.



Impuestos y retenciones de ley sobre premios

Todos los premios obtenidos en los juegos de azar en Colombia están regidos por las disposiciones del Estatuto Tributario. Al momento de realizar la liquidación de la suma entregada, la entidad operadora aplica los descuentos legales correspondientes:



Retención por ganancia ocasional: Se aplica una retención en la fuente del 20 % sobre el valor bruto del premio a todos los montos que igualen o superen el tope legal de 48 UVT.

Se aplica una retención en la fuente del 20 % sobre el valor bruto del premio a todos los montos que igualen o superen el tope legal de 48 UVT. Descuento directo: La empresa distribuidora descuenta dicho porcentaje en la fuente antes de girar los fondos al ganador, garantizando el cumplimiento de la norma fiscal nacional.

Apuesta legal: la importancia de verificar ante Coljuegos

Participar en modalidades autorizadas garantiza la transparencia en la realización de la tómbola, la seguridad en el desembolso de los recursos y el aporte directo al sistema de salud de los colombianos. La empresa concesionaria de este juego cuenta con la debida autorización de Coljuegos, empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar y regular los juegos de suerte y azar en Colombia.

Adquirir boletos exclusivamente en agencias oficiales, plataformas web autorizadas o redes físicas reconocidas previene fraudes e impide la proliferación de apuestas ilegales que distorsionan el sector y defraudan el patrimonio público destinado al bienestar social.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

