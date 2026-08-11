Terremoto en Colombia: Gobierno aplaza por un mes el pago del impuesto de renta a afectados

El Gobierno Nacional anunció un alivio tributario para las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones del país. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, confirmó que el calendario para el pago del impuesto de renta de personas naturales será aplazado por un mes, con el objetivo de brindar un respiro a quienes enfrentan las consecuencias de la emergencia.

La medida fue dada a conocer durante el primer debate del Presupuesto General de la Nación de 2027 en las comisiones económicas conjuntas del Congreso, donde el jefe de la cartera económica presentó parte del paquete de acciones que el Gobierno pondrá en marcha para atender a las víctimas del sismo registrado el pasado 10 de agosto.



Terremoto en Colombia: Gobierno aplaza el impuesto de renta para personas naturales

Durante su intervención, el ministro entregó una de las declaraciones más relevantes para los contribuyentes de las zonas impactadas por el movimiento telúrico. "Hoy inicia el pago de impuesto de renta para personas naturales, vamos a postergar durante un mes el pago de esas obligaciones, porque personas que están atendiendo un desastre no tienen la cabeza para estar pagando impuestos y vamos a darle un plazo adicional y si es necesario ir más lejos lo haremos. No vamos a subir impuestos", afirmó Gómez Martínez ante el Congreso.

#LoÚltimo | El Gobierno nacional anunció que declarará la emergencia económica tras el terremoto que golpeó al suroccidente del país. La medida busca agilizar recursos y facilitar la atención de los afectados. Esto dijo el ministro de Hacienda.



Siga la señal de Noticias Caracol… pic.twitter.com/Pozvln0fqv — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 11, 2026

La decisión coincide con el inicio de los vencimientos para la declaración y el pago del impuesto de renta de personas naturales, una obligación que cada año deben cumplir millones de colombianos. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el beneficio estaría dirigido principalmente a los contribuyentes ubicados en los territorios afectados por el terremoto y sus réplicas.



Declaración de renta en Colombia tendría nuevos plazos tras la emergencia

Aunque el decreto oficial con los nuevos vencimientos aún se encuentra en preparación, desde el Gobierno se ha indicado que la medida buscará facilitar el cumplimiento tributario de quienes hoy enfrentan pérdidas materiales, daños en viviendas e interrupciones en sus actividades económicas.



Las autoridades han señalado que el aplazamiento no necesariamente cobijará a todos los contribuyentes del país, sino que estaría enfocado en las regiones que registraron mayores afectaciones por el sismo. Entre los departamentos más golpeados figuran Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia, donde continúan las labores de rescate, evaluación de daños y recuperación de servicios básicos.



El Gobierno también dejó abierta la posibilidad de ampliar aún más los plazos en caso de que las condiciones de la emergencia así lo exijan. La decisión final será coordinada con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad encargada de reglamentar las nuevas fechas para los contribuyentes beneficiados.



Emergencia económica por terremoto: anuncian crédito de US$450 millones

El aplazamiento tributario forma parte de un paquete más amplio de medidas económicas que busca acelerar la atención de la tragedia. Una de ellas será la activación de recursos internacionales para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado. En ese sentido, el ministro anunció: "Activamos bajo el marco de la emergencia económica, que esperamos se promulgue el día de hoy, un crédito de hasta US$450 millones con el Banco Mundial para atender esta emergencia, entonces tendremos esos recursos que pueden estar disponibles antes de terminar esta semana".

Publicidad

Según explicó el funcionario, estos recursos serán destinados a enfrentar las consecuencias inmediatas del terremoto y apoyar la recuperación de las zonas más afectadas. Además, se dispondrá de partidas presupuestales para fortalecer la atención a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.



No habrá nuevos impuestos para financiar la emergencia

Otro de los mensajes clave entregados por el ministro de Hacienda fue el compromiso de no aumentar la carga tributaria para los colombianos como mecanismo de financiación de la emergencia. "No vamos a subir impuestos. No lo vamos a hacer porque creemos que este presupuesto permite hacer ahorros y recortes para atender la situación de emergencia. Vamos a movernos primero ajustando el presupuesto y no pidiéndole a los colombianos que asuman más impuestos", manifestó el jefe de la cartera económica.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL