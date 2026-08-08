Resultados de Chontico Día hoy, sábado 8 de agosto de 2026: números ganadores

El Chontico Día realiza este sábado 8 de agosto de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario, una de las modalidades de chance con mayor presencia en el Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Una vez concluye la extracción oficial, el operador publica el número ganador y la quinta cifra a través de sus canales autorizados para que quienes registraron una jugada puedan verificar si su comprobante coincide con la combinación favorecida.

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Antes de iniciar cualquier proceso de reclamación, es recomendable revisar cuidadosamente que las cuatro cifras registradas en el tiquete correspondan exactamente con el resultado oficial. En las modalidades que incluyen la quinta balota, también será necesario confirmar ese dato para establecer si existe derecho a un premio.

Resultados de Chontico Día del 8 de agosto de 2026

Luego de finalizar la extracción correspondiente a este sábado, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: 7137

Quinta cifra: 3

¿A qué hora se juega Chontico Día?

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p.m.



Las demás modalidades del juego mantienen la siguiente programación:



Chontico Noche: lunes a viernes, 7:00 p.m.

Chontico Noche: sábados, 10:00 p.m.

Chontico Noche: domingos y festivos, 8:00 p.m.

Superchontico Millonario: jueves, 9:30 p. m.

Tras concluir cada extracción, el operador divulga los resultados oficiales mediante sus canales autorizados.



¿Cómo funciona Chontico Día?

Chontico Día hace parte de las apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe elegir una combinación de cuatro cifras comprendidas entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o por medio de las plataformas habilitadas.

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Durante el proceso de compra es posible ingresar manualmente el número deseado o solicitar que el sistema genere una combinación de manera automática. El valor mínimo para participar es de $500, de acuerdo con las condiciones establecidas para esta modalidad.

Al finalizar la extracción se obtiene un número ganador de cuatro cifras y una quinta balota complementaria, utilizada en las modalidades que contemplan esta opción dentro del plan de premios.

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Modalidades de premiación

El juego contempla diferentes formas de obtener un premio, dependiendo del tipo de apuesta registrada y de la cantidad de cifras acertadas:



Una cifra (uña): paga $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (pata): paga $50 por cada peso apostado.

Tres cifras directo (pleno): paga $400 por cada peso apostado.

Tres cifras combinado: paga $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras directo (superpleno): paga $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras combinado (supercombinado): paga $308 por cada peso apostado.

Cada modalidad tiene condiciones específicas, por lo que resulta recomendable revisar la información consignada en el comprobante antes de verificar los resultados oficiales.

¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento de cobro depende del valor obtenido.

Los premios inferiores a $100.000 pueden reclamarse directamente en el punto autorizado donde se registró la apuesta, presentando el comprobante original en buen estado.

Cuando el premio es igual o superior a $100.000, el trámite debe realizarse en los puntos autorizados por el operador, entre ellos las oficinas de Paga Todo. En estos casos será necesario ser mayor de edad, diligenciar los datos personales en el reverso del tiquete y presentar una fotocopia del documento de identidad. Para premios de mayor cuantía también podrán solicitarse documentos adicionales, como el RUT o los formularios establecidos por la normatividad vigente.

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Asimismo, los premios que superen los montos definidos por la legislación colombiana están sujetos a la retención correspondiente por concepto de ganancias ocasionales.

El comprobante ganador conserva su validez durante un año contado a partir de la fecha del sorteo, conforme a lo establecido en la Ley 1393 de 2010. Una vez transcurre ese plazo sin adelantar el proceso de cobro, el derecho a reclamar el premio expira.

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Por esta razón, se recomienda consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales, mantener el tiquete sin tachaduras, enmendaduras o deterioro y evitar compartir fotografías completas del comprobante en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Estas medidas ayudan a proteger la información de la jugada y facilitan el proceso de verificación y reclamación en caso de resultar favorecido.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.