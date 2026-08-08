Resultados de Caribeña Día hoy, sábado 8 de agosto de 2026: números ganadores

El sorteo de Caribeña Día realiza este sábado 8 de agosto de 2026 una nueva jornada dentro del calendario de los juegos de suerte y azar en Colombia. Como ocurre diariamente, la extracción oficial se lleva a cabo a las 2:30 p. m. y es transmitida a través de los canales autorizados, donde los participantes pueden conocer en tiempo real el número ganador y la quinta cifra.

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Una vez finaliza el sorteo, el operador publica la combinación oficial para que quienes registraron una jugada puedan verificar si su comprobante coincide con el resultado. Antes de iniciar cualquier proceso de reclamación, es recomendable revisar cuidadosamente que las cuatro cifras impresas en el tiquete correspondan exactamente con las anunciadas. En las modalidades que incluyen la quinta cifra, también será necesario confirmar ese dato, ya que hace parte del resultado oficial y puede incrementar el valor del premio según las condiciones del juego.

Resultados de Caribeña Día del 8 de agosto de 2026

Luego de concluir la extracción correspondiente a este sábado, estos son los resultados oficiales:



Número ganador: Por definir.

Por definir. Quinta cifra: Por definir.

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. y su transmisión puede seguirse en los canales oficiales habilitados por el operador.



¿Cómo participar en Caribeña Día?

Para jugar es necesario adquirir un tiquete en un punto de venta autorizado y seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre 0000 y 9999. Posteriormente, el participante define el valor de la apuesta, que puede realizarse desde $500 hasta $10.000, de acuerdo con las condiciones establecidas por el operador.



El comprobante entregado al momento de registrar la apuesta constituye el único documento válido para comprobar el resultado y, en caso de obtener un premio, iniciar el proceso de reclamación. Por esta razón, se recomienda conservarlo en buen estado y evitar cualquier alteración.

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Modalidades de juego

Caribeña Día ofrece diferentes modalidades de participación para quienes deseen registrar su apuesta:



Cuatro cifras directo o superpleno: premio por acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

premio por acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: premio al acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

Dos cifras o "pata": acertar las dos últimas cifras.

Una cifra o "uña": acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad cuenta con condiciones específicas de premiación, por lo que resulta importante revisar la información registrada en el comprobante antes de verificar el resultado oficial.

¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto obtenido.



Premios inferiores a 48 UVT: se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula.

se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, será obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos anteriores, será obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios iguales o superiores a 182 UVT: también se deberá presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia electrónica.

Asimismo, los premios que superen los límites establecidos por la legislación colombiana están sujetos a la retención correspondiente por concepto de ganancias ocasionales.

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Los premios obtenidos en Caribeña Día pueden reclamarse dentro del plazo establecido por la legislación colombiana. En términos generales, los ganadores disponen de un año contado a partir de la fecha del sorteo para adelantar el trámite de cobro. Una vez vencido ese periodo, el derecho a reclamar el premio expira.

Las autoridades también recomiendan consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales, conservar el comprobante sin tachaduras, enmendaduras o deterioro y evitar compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Estas medidas ayudan a proteger la información de la jugada y facilitan el proceso de verificación y reclamación en caso de resultar favorecido.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.