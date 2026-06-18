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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de Chontico Día último sorteo hoy, jueves 18 de junio de 2026: números ganadores

Resultados de Chontico Día último sorteo hoy, jueves 18 de junio de 2026: números ganadores

Consulte aquí el número favorecido y los detalles para verificar su apuesta.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 18 de jun, 2026
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Resultados Chontico Día último sorteo hoy jueves
Resultados Chontico Día -
Archivo

Chontico Día realiza este jueves 18 de junio de 2026 una nueva jornada dentro de las apuestas permanentes autorizadas en Colombia. Una vez finalice la extracción oficial, los participantes podrán consultar la combinación ganadora y verificar si los números registrados en sus comprobantes coinciden con los resultados certificados por el operador.

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Este sorteo hace parte de los juegos de chance que se realizan diariamente en el país y cuyos resultados son publicados a través de los canales oficiales una vez concluye el proceso de validación correspondiente.

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Las autoridades recomiendan conservar el comprobante original en buen estado y consultar la información únicamente mediante medios autorizados para evitar inconvenientes durante una eventual reclamación.

Resultados de Chontico Día hoy, 18 de junio de 2026

Una vez finalice el sorteo correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados oficiales:

  • Número ganador: por definir
  • Quinta cifra: por definir

Los resultados son divulgados por los operadores autorizados después de finalizar el proceso de extracción y verificación.

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¿A qué hora juega Chontico Día?

Chontico Día realiza sorteos todos los días del año, incluidos domingos y festivos.

La extracción oficial se lleva a cabo a la 1:00 p. m., horario en el que se define la combinación ganadora correspondiente a cada jornada.

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Posteriormente, las cifras oficiales son publicadas en los canales habilitados para consulta de los participantes.

¿Cómo funciona Chontico Día?

La dinámica del juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y definir el valor de la apuesta.

Los participantes pueden realizar sus jugadas en puntos de venta autorizados o mediante plataformas habilitadas para la comercialización legal de juegos de suerte y azar en Colombia.

Al momento de realizar la apuesta, el jugador puede elegir manualmente la combinación deseada o permitir que el sistema genere los números de manera automática.

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Modalidades de premio

El esquema de premios contempla distintas categorías de pago según el nivel de acierto obtenido durante el sorteo:

  • Una cifra (uña).
  • Dos cifras (pata).
  • Tres cifras directas.
  • Tres cifras combinadas.
  • Cuatro cifras directas.
  • Cuatro cifras combinadas.

El valor del premio dependerá tanto de la modalidad elegida como del monto apostado por el participante.

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¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten favorecidos deberán conservar el comprobante original sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones, ya que este documento constituye el soporte necesario para validar cualquier reclamación.

Generalmente, para efectuar el cobro se requiere:

  • Presentar el tiquete original.
  • Documento de identidad vigente.
  • Cumplir con los requisitos establecidos por el operador para premios de mayor valor.

Los premios de menor cuantía suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos pueden requerir trámites adicionales ante las oficinas habilitadas para tal fin.

Recomendaciones para verificar los resultados

Los operadores aconsejan revisar cuidadosamente la información impresa en el comprobante antes de abandonar el punto de venta y conservarlo hasta confirmar el resultado oficial.

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Asimismo, recomiendan consultar los números ganadores únicamente mediante fuentes oficiales y evitar compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

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