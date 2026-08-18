Resultados Chontico Noche, último sorteo martes 18 de agosto de 2026: números ganadores

El juego de azar Chontico Noche celebró un nuevo sorteo en Colombia para entregar millonarios premios a miles de apostadores en todo el país. Consulte a continuación si su tiquete resultó favorecido en la jornada de hoy.



¿Qué número cayó en Chontico Noche?

Los resultados correspondientes a la emisión de esta noche son los siguientes:



Número ganador: Pendiente

Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

Este sorteo, ampliamente popular en la región del suroccidente colombiano y con cobertura a nivel nacional, se realiza diariamente bajo la vigilancia y supervisión de las autoridades competentes para garantizar la transparencia en la distribución de los premios.



¿Cómo reclamar un premio de Chontico Noche si resultó ganador?

Si al verificar su tiquete sus números coinciden con la combinación ganadora del sorteo de esta noche, es fundamental que siga una serie de pasos formales para hacer efectivo el cobro del dinero de manera rápida y segura.

En primer lugar, conserve el boleto original en perfecto estado. El tiquete es el único documento válido de soporte que acredita la propiedad de la apuesta. Evite enmendarlo, tacharlo, mojarlo o someterlo a superficies dañinas, ya que cualquier alteración visible puede ser motivo de anulación o de un proceso de verificación adicional por parte de la entidad administradora.

Para efectuar el cobro, debe dirigiéndose a los puntos de venta autorizados o a la sede principal del concesionario de juegos de suerte y azar correspondiente. Deberá presentar los siguientes requisitos básicos:



Tiquete original de la apuesta: Debe contener el código de barras legible, la fecha de la jugada y la combinación seleccionada. Documento de identidad original: Cédula de ciudadanía o documento equivalente vigente para ciudadanos extranjeros. Formulario de cobro de premios: Diligenciado en el punto de atención cuando el monto supere la cuantía mínima establecida para pagos directos en efectivo.

Para montos elevados, el concesionario puede solicitar la apertura de una cuenta bancaria o emitir un cheque de gerencia a nombre del titular para realizar la transferencia de los fondos de forma segura.



Impuestos y retenciones sobre los premios de azar en Colombia

Todo apostador que resulte ganador de un juego de suerte y azar en el territorio nacional debe tener en cuenta la normativa tributaria vigente emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



De acuerdo con el Estatuto Tributario colombiano, las ganancias derivadas de loterías, chances, rifas y apuestas se clasifican bajo el concepto de ganancias ocasionales. En consecuencia, cuando la cuantía del premio supera el tope fijado por la ley —medido en Unidades de Valor Tributario (UVT)—, la entidad pagadora debe aplicar una retención en la fuente a título de ganancia ocasional.



Tarifa de retención: La tarifa estipulada para este tipo de premios es del 20% sobre el valor bruto del monto ganado.

La tarifa estipulada para este tipo de premios es del 20% sobre el valor bruto del monto ganado. Descuento directo: El impuesto es descontado directamente por el concesionario o la empresa de juegos al momento de realizar el pago, por lo que el ganador recibe el saldo neto resultante tras la deducción legal.

Es aconsejable que los ciudadanos ganadores consulten con un asesor financiero o contable para incluir de forma adecuada estos ingresos en su declaración de renta anual, asegurando el cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes.



Importancia de jugar legal y supervisión de Coljuegos

La comercialización y operación de juegos de suerte y azar en Colombia está regulada por Coljuegos, la empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar.



Apostar en puntos oficiales y plataformas autorizadas ofrece garantías de seguridad tanto en la transparencia de las baloteras como en el pago oportuno de los premios. Adicionalmente, los recursos recaudados por la operación legal del chance y las loterías se destinan por mandato constitucional a la financiación del sistema general de salud pública en los departamentos del país.

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Para verificar la legalidad de un punto de venta o consultar los concesionarios autorizados en cada región, los usuarios pueden ingresar al portal web oficial de Coljuegos o verificar los sellos de autorización impresos en el reverso de cada boleto emitido.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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