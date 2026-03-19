Resultados de La Caribeña Noche último sorteo del jueves 19 de marzo de 2026: números ganadores

En la noche de este jueves 19 de marzo de 2026 se lleva a cabo un nuevo sorteo de la Caribeña Noche, uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia, cuya transmisión inicia sobre las 10:30 p. m. A partir de ese momento comienza el proceso de extracción de balotas que define la combinación ganadora del día, la cual es esperada por miles de apostadores en todo el país.



De acuerdo con la dinámica habitual del juego, el resultado está compuesto por un número principal de cuatro cifras, acompañado de una quinta cifra adicional que incrementa el valor del premio en caso de coincidir plenamente con el tiquete del jugador. Esta modalidad ha ganado popularidad por su sencillez y por las múltiples opciones de acierto que ofrece a quienes participan.



Resultados EN VIVO último sorteo de La Caribeña Noche 19 de marzo

Número ganador : 5774

: 5774 Quinta cifra: 7

Los resultados oficiales se publican minutos después de finalizar el sorteo, a través de los canales autorizados, donde los jugadores pueden verificar si su número coincide total o parcialmente con la combinación anunciada. Es importante recordar que el orden de las cifras es determinante en varias de las modalidades de apuesta, especialmente en el denominado “superpleno”, donde se exige exactitud total.



¿Cuáles son las modalidades de la Caribeña Noche?

Entre las principales modalidades de La Caribeña Noche se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

¿Cómo jugar el chance La Caribeña y reclamar los premios?

La Caribeña Noche permite participar con apuestas desde los 500 pesos colombianos, con un tope máximo de 10.000 pesos por jugada. Los premios se calculan según el valor apostado y el tipo de acierto, y su pago se realiza bajo lineamientos establecidos en función de las Unidades de Valor Tributario (UVT).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar el tiquete original en buen estado, junto con su documento de identidad. Dependiendo del monto obtenido, también puede requerirse el diligenciamiento de formularios adicionales o la certificación de una cuenta bancaria activa.

Mientras se conocen los resultados oficiales de este 19 de marzo, los participantes mantienen la expectativa y recomiendan conservar sus comprobantes en buen estado, ya que son el único respaldo válido para cualquier reclamación. La jornada cierra con la ilusión de nuevos ganadores en esta tradicional lotería nocturna.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co