Cambios de presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, en gabinete: ¿qué pasó con cúpula chavista?

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aceleró este miércoles los cambios en el gabinete de Nicolás Maduro con la destitución del general en jefe Vladimir Padrino López, hasta ahora ministro de Defensa, decisión que se suma a la remoción del jefe de la guardia presidencial del mandatario y que deja reducida a la cúpula más incondicional del líder chavista. Además de la salida de Padrino López, quien estuvo por más de una década frente del despacho de Defensa y desde donde juró lealtad en más de una oportunidad a Maduro, la mandataria ordenó diez movimientos en su equipo, entre ellos en los ministerios de Energía Eléctrica, Transporte y Trabajo.



La separación de Padrino López del cargo se da dos meses y medio después de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, país que anunció en enero de 2025 una recompensa de 15 millones de dólares por el ahora extitular de Defensa venezolano. "Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país", expresó Rodríguez en un mensaje publicado en Telegram, en el que aseguró que el exministro cumplirá nuevas tareas, sin ofrecer más detalles.

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Padrino López se despidió del Ministerio de Defensa y aseguró que fue "el más alto honor" de su vida haber ocupado esta cartera de Estado desde 2014.

En la tanda de cambios de este miércoles, Rodríguez removió a los titulares de Energía Eléctrica, Transporte y Trabajo, tres sectores en profunda crisis, afectados por los apagones constantes y la inflación, respectivamente.



El nuevo ministro de Energía Eléctrica es el ingeniero Rolando Alcalá y sustituye al general Jorge Márquez Monsalve, un nombramiento que se da justo en medio de las demandas de Estados Unidos para mejorar los servicios en el país ahora que ambas naciones han establecido acuerdos petroleros. Monsalve quedó al frente del Ministerio de Vivienda, mientras que para Transporte y Trabajo, dos carteras que han enfrentado protestas y reclamos en los últimos días, fueron designados la diputada Jacqueline Faría y el magistrado Carlos Alexis Castillo.



Por último, la mandataria encargada anunció el nombramiento de nuevos ministros de Cultura y de Educación Universitaria, así como del titular de la Gran Misión Viva Venezuela, un programa que se encarga de impulsar la cultura en el país.

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Desde el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada como presidenta encargada, Rodríguez inició un proceso de acercamiento con la Administración de Donald Trump -a quien ha llamado "socio y amigo"- y ha recibido en la capital venezolana a varios altos funcionarios estadounidenses, como los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente.



¿Qué ha pasado con las figuras claves del chavismo?

De los 10 movimientos en el gabinete se destacan siete ministros, entre ellos Padrino. Cabe mencionar que la cúpula del chavismo se debilitó cuando Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el pasado 3 de enero en una operación militar que Estados Unidos lanzó en Caracas. También tras las rejas está Tareck El Aissami, exvicepresidente y ex ministro de Petróleo. Fue detenido en 2024 por corrupción.

De la segunda línea del poder, ya salieron el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y el todopoderoso fiscal Tarek William Saab, hoy reubicado en otro cargo de menor influencia en la Defensoría del Pueblo. Quedan la propia Delcy Rodriguez, presidenta interina, y su hermano, Jorge Rodriguez, presidente del poder Legislativo. Y Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia, quien tiene un enorme expediente en Estados Unidos, tal como Padrino.

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También salió del cargo de ministro de Industrias y Producción Nacional el colombiano Álex Saab, ahora detenido y reclamado por Estados Unidos, al igual que el empresario Raúl Gorrín. Mantienen aún influencia el hijo de maduro, Nicolás Maduro Guerra, apodado Nicolasito, quien es diputado de la Asamblea Nacional, y el hijastro de Maduro, Walter Jacob Gaviria Flores, quien es funcionario judicial y sobre quien pesan sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL