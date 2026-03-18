Cuñada de Zulma Guzmán sería otra víctima del talio; empresaria es perfilada como “asesina serial”

La investigación en torno a Zulma Guzmán Castro en el caso por el evenenamiento con talio de dos niñas en abril de 2025 ha tomado un nuevo giro tras el hallazgo de evidencias que apuntan a una conducta reiterativa. Según los reportes más recientes del ente acusador, una mujer identificada como Elvira Restrepo, quien es la cuñada de Guzmán, se ha sumado a la lista de víctimas. El incidente habría ocurrido en enero de 2025, cuando Restrepo recibió en su residencia un domicilio que contenía chocolates presuntamente contaminados con este metal altamente tóxico.

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La mujer consumió parte del producto, lo que derivó en complicaciones de salud que requirieron atención médica inmediata en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Este centro asistencial es el mismo donde, fueron atendidas y posteriormente fallecieron dos menores de 13 años tras ingerir frambuesas con chocolate impregnadas con esta misma sustancia. Actualmente, Restrepo continúa recibiendo tratamiento especializado en Estados Unidos para contrarrestar los efectos del químico en su organismo.

Las autoridades también han rastreado una posible tercera solicitud de entrega de alimentos contaminados a través de plataformas de domicilios, dirigida a una mujer identificada preliminarmente como Catalina, lo que expande significativamente el margen de la investigación.



La tesis de la “asesina serial”, según la Fiscalía

La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha sido enfática al señalar que estos nuevos datos permiten estructurar una hipótesis de criminalidad sistemática. Al analizar las similitudes entre los ataques contra la familia de Juan de Bedout y el episodio de la cuñada, la jefa del ente acusador manifestó que el equipo de investigadores ha descubierto que el episodio en que presuntamente está involucrada la señora Zulma Guzmán, relacionado con las muertes de las dos niñas, no sería un episodio aislado.



La coincidencia en estos casos es uno de los elementos principales para que el organismo judicial considere que Guzmán Castro podría encajar en un perfil de alta peligrosidad. Sobre la evidencia técnica recaudada, Camargo indicó: “Tenemos el mismo método de envenenamiento y el grupo de investigación y de criminalística ha encontrado evidencia científica que corroboraría un episodio de envenenamiento similar en unas características muy similares”.



Estas declaraciones, recogidas por Blu Radio, señalan que la repetición del método y la selección de las víctimas “nos hace pensar en que podemos estar ante un tema de un episodio de asesinato serial”.

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El rastro del talio: el “veneno de los venenos”

Para comprender la magnitud del peligro que representa este agente químico, es necesario conocer qué es este metal pesado, una sustancia que el Dr. Camilo Uribe, experto toxicólogo consultado por Los Informantes, describió como inodoro e insaboro, lo que lo hace casi imposible de detectar por la víctima al momento del consumo.

“Todo es tóxico y nada es tóxico todo depende de la dosis de la concentración y de la vía de administración”, señaló Uribe al detallar cómo el talio se adhiere al tejido graso del cuerpo humano, dificultando su eliminación. En el caso de las menores fallecidas en Bogotá, los niveles de toxicidad detectados superaron cualquier registro previo conocido por los expertos.

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El Dr. Uribe aclaró que, mientras una concentración de 150 microgramos se considera una intoxicación severa, en este caso se hallaron niveles que la tecnología estándar no lograba medir con precisión. “Estamos hablando de niveles por encima de 3.000, es decir, son concentraciones letales”, afirmó el toxicólogo, resaltando la sevicia con la que se habría preparado el envío de las frutas.



Los antecedentes del uso del talio en este caso

Antes de la tragedia de las menores, la esposa de Juan de Bedout, el hombre con el que Zulma sostuvo una relación extramatrimonial, ya había experimentado en carne propia los efectos del talio en 2020. El Dr. Julio Portocarrero, el endocrino que la atendió inicialmente, recordó en Los Informantes el momento en que identificó los síntomas críticos: una caída severa del cabello y una neuropatía periférica intensamente dolorosa. Tras realizar los exámenes pertinentes que arrojaron niveles de hasta 90 microgramos de talio, el médico fue contundente en su diagnóstico inicial con el esposo de la paciente: “Mire si esto no es una intoxicación por talio yo no sé qué será”.

A pesar de una mejoría temporal tras el tratamiento, la mujer sufrió una recaída fatal durante un viaje a Europa en 2021. Alejandro Herrera, amigo cercano de la familia que los recibió en Francia, describió el estado de ella pocas semanas antes de su muerte: “Ahí fue que yo la vi absolutamente destrozada, ahí sí ella pesaba no sé, yo creo que 40 kg, muy cansada, y de ánimo muy decaída”.

Herrera intentó persuadir al esposo para llevarla a urgencias, pero ella falleció al mes siguiente tras el regreso de la pareja a Colombia, siendo cremada poco después.



El proceso de extradición y las trabas legales

Zulma Guzmán Castro se encuentra actualmente en el Reino Unido, mientras la justicia colombiana avanza en el proceso para lograr su comparecencia ante los tribunales nacionales. Existe una circular roja de Interpol y una orden de captura vigente por el envío de las frambuesas envenenadas. No obstante, la extradición enfrenta desafíos diplomáticos relacionados con las condiciones carcelarias en Colombia.

La Fiscal Camargo indicó que las autoridades británicas son rigurosas al evaluar los centros de reclusión donde permanecería la acusada. “La extradición de la señora Zulma viene surtiéndose dentro de los pasos acordados con Gran Bretaña. Ellos son cuidadosos en el examen de las condiciones de reclusión que tendría la señora Zulma”, explicó la funcionaria. Se evalúa que su reclusión se dé en centros como La Picota o El Buen Pastor, previa verificación técnica de delegados internacionales.

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*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.