Cielo Rusinque habla tras orden de anular su elección como superintendente de Industria y Comercio

Este jueves, el Consejo de Estado tumbó el nombramiento de la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque. El ente señaló que la funcionaria no cumplía con los requisitos con relación a sus estudios y que no se habría desempeñado en las áreas del conocimiento específico como lo es el tema de la libre competencia, entre otros.

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Ante la determinación del Consejo de Estado, la funcionaria se pronunció y mencionó que “quiero expresar mi honda preocupación por la distancia del marco del derecho estricto que se advierte en la providencia del Consejo de Estado. En particular, la argumentación desborda el análisis normativo y probatorio y termina por conferir apariencia jurídica a una decisión que resulta muy cuestionable”.

Agregó Rusinque que “el fallo parte de una premisa conceptualmente insostenible: considerar que una maestría en Ciencias Políticas y Sociales realizada en Paris, en una institución internacionalmente reconocida,carece de relación con las funciones de la Superintendencia, como si los ámbitos de mercado, competencia, consumo y propiedad industrial fueran ajenos a las relaciones de poder que los estructuran. A ello se suma la desestimación, sin justificación suficiente, de la certificación del Ministerio de Educación sobre el alcance y núcleo de conocimiento del programa cursado”.



Según la funcionaria, "el Consejo de Estado decidió ignorar estos estudios, en lo que es un claro un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Asimismo, se desconoce el régimen aplicable a la convalidación de títulos de posgrado, que prevé un plazo de dos años desde la posesión, imponiendo una exigencia no contemplada en la normativa vigente".