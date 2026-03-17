Este es el señalado de abusar de varias sobrinas en Bogotá; dio indignante respuesta en Séptimo Día

En Colombia, durante el último año, según Medicina Legal, más de 94.000 menores de edad habrían sido víctimas de una de las formas de violencia más graves: el abuso sexual, en muchos casos cometido por un familiar. Esta cifra ha encendido las alertas sobre la magnitud del problema y, aunque podría ser aún mayor, se estima que muchos casos no se denuncian. Séptimo Día conoció dolorosas historias de mujeres que decidieron contar y denunciar hechos que, según su testimonio, soportaron en silencio durante años.

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En Bogotá, cinco mujeres de la misma familia aseguraron que, durante su infancia, fueron sometidas durante varios años a los vejámenes de su tío, Édgar López Luna, un hombre de 67 años. Dos de ellas aún son menores de edad, pero decidieron romper el silencio sobre lo que les ocurrió.



El inicio del horror

La pesadilla para las hermanas Johanna, Diana y Julia López Roa comenzó en el año 2007. En aquel entonces, un incendio destruyó la vivienda de la familia, lo que llevó a su tío a brindarles apoyo y ganar una presencia constante en su hogar. Harold López, padre de las víctimas y hermano del acusado, recordó que nunca sospechó de las intenciones de Édgar: “Yo veía que él se comportaba con ellas como un segundo papá. Se refería a ellas como 'mis niñas'. Él hablaba de ellas con mucho amor, con mucha propiedad.”.

Julia, la menor de las tres hermanas, aseguró que empezó a ser víctima de su tío a los 6 años. “Él siempre nos conoció a cada una de nosotras y él sabía cómo tratarnos. Yo normalicé mucho eso porque para mí era una muestra de cariño”, relató.



Asimismo, Julia describió la manipulación afectiva que utilizaba el presunto agresor: “Él era muy cariñoso, nos consentía. Él nos hacía soñar a futuro con las cosas con las que nos manipulaba”.



Sin embargo, esa cercanía ocultaba abusos recurrentes que ocurrían cuando el hombre se quedaba a dormir en la casa tras ingerir alcohol con su hermano. Johanna, la mayor, aseguró que los abusos comenzaron cuando ella tenía 8 años y relató la frecuencia de las agresiones: “Siempre que él se quedaba, siempre pasaba y él iba cada ocho días. A mí me pasó hasta los 14 años”.

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Por su parte, Diana recordó que su resistencia inicial le trajo consecuencias físicas: “Yo tenía 7 años, tengo recuerdos de que él anteriormente había intentado sobrepasarse y yo no lo había permitido. Por eso él me tenía fastidio, él me pegaba, me pellizcaba, me halaba el cabello”. A los 9 años, tras bajar la guardia para evitar los golpes, también fue abusada.

Siendo ellas unas niñas, nunca hablaron al respecto, pero compartían su dolor. “Nosotras no nos preguntamos nada, simplemente nos abrazábamos todas y nos acostábamos a dormir”.



Nuevas víctimas y el fin del silencio contra el abuso

Aunque las hermanas guardaron silencio por casi ocho años tras llegar a la adolescencia, en 2021 descubrieron que la historia se estaba repitiendo con otras dos menores de la familia. Elena, quien no quiso revelar su identidad, aseguró que Édgar López abusó de su hija menor y a su hermana Mariana, quien también era menor de edad.

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Mariana confesó que los abusos en su contra se extendieron por casi una década: “Yo viví eso desde los 4 años hasta los 12... Dejé de verlo como algo normal cuando lo vi haciéndole lo mismo a una de mis sobrinas”. Por su parte, Elena, quien tenía 9 años, confesó que él la tocaba de forma inapropiada desde los 5 años. “Esta persona me toca de una manera que me hace sentir incómoda, pero yo no quiero contarlo porque es una persona que yo quiero mucho. Él me dice que no le diga a nadie, que no es nada malo”.



Séptimo Día buscó al señalado: ¿Qué dijo?

En febrero de 2026, el equipo de Séptimo Día localizó a Édgar López Luna en su vivienda para conocer su versión sobre las denuncias interpuestas ante la Fiscalía en 2023. Lejos de mostrar arrepentimiento, el hombre reaccionó de forma agresiva. “Todo eso es falso. No me haga poner violento”, dijo. Además, al ser cuestionado sobre las acusaciones en su contra afirmó que “son unas bandidas”.

Actualmente, López Luna enfrenta dos denuncias por actos sexuales abusivos con menores de 14 años y una por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Pese a la gravedad de los testimonios y las pruebas presentadas por las cinco víctimas, el señalado abusador sigue en libertad mientras la investigación continúa.

Las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal encienden las alarmas sobre esta problemática. Solo entre 2021 y 2025, de los 116.000 exámenes practicados por presuntos abusos sexuales, el 80% corresponde a menores de edad, lo que equivale a más de 94.000 casos.

“El abuso que más ocurre es en niñas, adolescentes. Se ha mantenido esa cultura machista en la familia, en la cultura familiar, en el entorno familiar, lo que hace que padres, tíos, abuelos, eh padrastros, primos sean los mayores perpetuadores”, dijo Diana Moya, coordinadora de analítica y datos de Medicina Legal en Colombia, quien además explicó que la cifra de víctimas puede ser aún mayor.

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*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.