Emergencias por lluvias en Facatativá: habitantes pasaron la noche sacando el agua de sus casas

La temporada de lluvias tiene afectados a miles de habitantes del municipio de Facatativá, al occidente de Bogotá, luego de que las precipitaciones provocaran inundaciones en varios barrios tras el desbordamiento un río, una quebrada y un embalse. Autoridades estiman que cerca de 2.500 familias están siendo perjudicadas por el agua que se ha tomado las vías y viviendas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Tras las fuertes lluvias en el municipio y el desbordamiento de varios afluentes 15 barrios y veredas quedaron bajo el agua. A lo largo del día y durante la noche los habitantes y autoridades se dedicaron a atender la emergencia y a tratar de sacar el agua que había entrado a las viviendas.

Luis Carlos Casas, alcalde de Facatativá, recorrió con el Ojo de la Noche algunos de estos barrios y retrató las acciones que están realizando desde la Alcaldía. "Mucha gente con tristeza porque en las partes urbanas hay mucho negocio de papelerías, que guardan su mercancía en los garajes. El agua entró y hoy tienen pérdidas significativas".

La emergencia inició el 18 de marzo en la madrugada, cuando la quebrada San Rafael y el río Botello se desbordaron afectando a los primeros barrios y a lo largo del día el agua llegó a muchos otros. Por fortuna, las lluvias cesaron en la noche del mismo miércoles, lo que le permitió a habitantes y autoridades trabajar toda la noche en sacar el agua de las casas.



Sótanos y primeros pisos de las casas quedaron bajo el agua, así como la mercancía y muebles que las familias tenían allí ubicados. "Se están rompiendo los muros de los sótanos, están tapados porque el río colapsó por la parte de atrás de las casas", dijo uno de los afectados.



Las acciones de la noche del miércoles, aunque le robaron el sueño a todos los habitantes, permitieron que en la mañana de este jueves 19 el panorama fuera mucho más tranquilo. Aunque las personas siguen luchando por recuperar parte de sus pertenencias que quedaron bajo el agua, el nivel de la misma ya no está ingresando a las casas.



¿Cómo está el panorama en Facatativá hoy?

El balance fue entregado por el secretario de Seguridad de Facatativá, Diego Zuleta, a Noticias Caracol, "tenemos 15 barrios afectados, 5 veredas, 2.500 damnificados. Hoy no tenemos afectación a ningún ciudadanos sobre su vida o salud. Hoy estaremos haciendo presencia en el sector del barrio Girardot para ayudar a los habitantes, esperando que no llueva más y evaluar concretamente cómo está la situación. La mayor parte de pérdidas es en muebles y enceres de viviendas, algunos vehículos quedaron atrapados bajo el agua, pero afortunadamente no tenemos ningún habitante que haya perdido la vida".

Publicidad

Las autoridades seguirán trabajando en las acciones para atender la emergencia y ayudar a los habitantes, intentando bajar por completo el nivel del agua en el municipio, mientras se activan también mecanismos de ayuda para las familias damnificadas. La esperanza de autoridades y habitantes de Facatativá es que cesen las lluvias para no volver a enfrentar estas inundaciones.

NOTICIAS CARACOL