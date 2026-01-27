Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila hoy, 27 de enero de 2026: números ganadores

Este martes 27 de enero de 2026 se vive una jornada clave para los apostadores en Colombia, con la realización de los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería del Huila, dos de los juegos de azar más tradicionales del país. Ambas loterías concentran la atención durante la noche, no solo por sus atractivos premios mayores, sino también por el impacto social que generan a través de la destinación de sus recursos.



La expectativa se mantiene alta entre miles de jugadores que siguen en tiempo real las transmisiones oficiales, a la espera de conocer las combinaciones ganadoras de esta jornada. Como es habitual, los sorteos se desarrollan bajo estricta supervisión oficial, garantizando transparencia y legalidad en cada una de las etapas del proceso.



Resultados de la Lotería de la Cruz Roja

El evento se transmite en vivo a partir de las 10:30 p.m., a través del Canal 1 y de las plataformas digitales oficiales de la entidad.

Una vez finalice la transmisión, la lotería publicará el resultado oficial correspondiente a esta jornada, el cual podrá ser consultado en sus canales autorizados.



Números ganadores: por definir

por definir Serie: por definir

Se recomienda a los apostadores verificar cuidadosamente su billete físico o comprobante digital antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

Para esta edición, el plan contempla:



Un premio seco de $200 millones

Cuatro premios secos de $100 millones

Diez premios secos de $30 millones

Quince premios secos de $20 millones

Veinte premios secos de $10 millones

A esto se suman las aproximaciones, que reconocen combinaciones parciales de cifras, ampliando las posibilidades de ganancia para los jugadores.

Los recursos recaudados por este juego se destinan a financiar programas humanitarios, de salud y atención social liderados por la Cruz Roja Colombiana en todo el territorio nacional.



Resultados EN VIVO de la Lotería del Huila hoy, martes 27 de enero de 2026

En paralelo, la Lotería del Huila realiza su sorteo correspondiente a este martes, ofreciendo un premio mayor de $2.000 millones de pesos. La transmisión oficial se lleva a cabo en horas de la noche a través del Canal 1 y de los canales digitales institucionales, bajo la supervisión de Coljuegos.



Este sorteo hace parte de la tradicional jornada de los martes y coincide con otros juegos nacionales, concentrando la atención de apostadores en distintas regiones del país.



Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

Una vez se conozcan los resultados oficiales, estos serán publicados por la entidad en sus plataformas autorizadas.



Plan de premios de la Lotería del Huila

El plan de premios de la Lotería del Huila incluye, además del premio mayor, diferentes incentivos por aproximaciones y aciertos parciales, entre los que se destacan:



Última cifra del número ganador: un premio de $144.578.

Dos primeras cifras del número ganador: un premio de $2.710.843.

Dos últimas cifras del número ganador: un premio de $2.710.843.

Tres primeras cifras del número ganador: un premio de $14.909.639.

Dos primeras y última cifra del número ganador: un premio de $11.295.181.

Tres últimas cifras del número ganador: un premio de $11.295.181.

Premio mayor en cualquier orden: un premio de $5.421.687.

Estos premios permiten obtener ganancias incluso sin acertar el número exacto, fortaleciendo el atractivo del sorteo.



Recomendaciones para los ganadores

Tanto para la Lotería de la Cruz Roja como para la del Huila, es fundamental conservar el billete en buen estado, sin enmendaduras ni alteraciones, y verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales. Los premios mayores deben reclamarse de manera presencial en las sedes autorizadas, presentando la documentación requerida. Los montos superiores a 48 UVT están sujetos a las retenciones legales vigentes en Colombia.



