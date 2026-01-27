Resultados de la Lotería del Huila hoy, martes 27 de enero de 2026: números ganadores

Este martes 27 de enero de 2026, la Lotería del Huila realiza un nuevo sorteo dentro del calendario oficial de juegos de azar en Colombia, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de llevarse un premio mayor de 2.000 millones de pesos. La expectativa se concentra en la definición de los números ganadores de la noche, que se conocerán tras el cierre de la transmisión oficial.



Como es habitual, el sorteo se desarrolla en horas de la noche y es transmitido en vivo a partir de las 10:30 p.m. a través de Canal 1, así como por los canales digitales oficiales de la Lotería del Huila, incluyendo sus plataformas en redes sociales. El evento se realiza bajo la supervisión de Coljuegos, entidad encargada de garantizar la legalidad y transparencia de los juegos de suerte y azar en el país.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La Lotería del Huila mantiene su tradicional cita de los martes, jornada que coincide con otros sorteos nacionales como la Lotería de Cruz Roja y que reúne a miles de apostadores atentos a los resultados. Además de entregar premios millonarios, esta lotería cumple un rol social fundamental, ya que los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud del departamento del Huila.



Resultados EN VIVO de la Lotería del Huila hoy, martes 27 de enero de 2026

Una vez finalice el sorteo, la Lotería del Huila publicará los resultados oficiales a través de sus canales institucionales. Los números ganadores correspondientes a esta jornada son los siguientes:



Número ganador: por definir

Serie: por definir

Se recomienda a los jugadores verificar los resultados únicamente en fuentes oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



Plan de premios de la Lotería del Huila

El plan de premios de la Lotería del Huila no solo contempla el premio mayor de $2.000 millones, sino también una amplia gama de incentivos adicionales que permiten ganar incluso sin acertar el número completo. Entre estos se incluyen premios secos y pagos por aproximaciones, diseñados para aumentar las probabilidades de los apostadores.



Última cifra del número ganador: un premio de $144.578.

Dos primeras cifras del número ganador: un premio de $2.710.843.

Dos últimas cifras del número ganador: un premio de $2.710.843.

Tres primeras cifras del número ganador: un premio de $14.909.639.

Dos primeras y última cifra del número ganador: un premio de $11.295.181.

Tres últimas cifras del número ganador: un premio de $11.295.181.

Premio mayor en cualquier orden: un premio de $5.421.687.

Las aproximaciones reconocen distintas combinaciones, como la última cifra, las dos primeras o últimas cifras, tres cifras parciales o el número mayor en cualquier orden, con montos que varían de acuerdo con el tipo de acierto y las condiciones del sorteo vigente.

El billete completo de la Lotería del Huila tiene un valor de $12.000, dividido en tres fracciones de $4.000 cada una. Esta modalidad permite a los jugadores participar con una inversión menor y recibir premios proporcionales en caso de resultar ganadores.



¿Cómo participar en la Lotería del Huila?

Los interesados pueden adquirir sus billetes a través de distintos canales autorizados:



Venta presencial: puntos oficiales de venta y loteros autorizados en todo el país.

Compra en línea: mediante la página web oficial de la Lotería del Huila, con pago electrónico a través de PSE.

Plataformas digitales: aplicaciones y portales autorizados como Lottired, LotiColombia y TuLotero, que permiten comprar billetes de forma rápida y segura.

¿Qué hacer si resulta ganador?

En caso de ganar algún premio, es indispensable conservar el billete en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, y verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales. Para reclamar premios mayores, el ganador debe presentar su cédula de ciudadanía original en las oficinas autorizadas por la Lotería del Huila.



Los premios superiores a 48 UVT están sujetos a la retención legal correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co