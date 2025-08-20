Resultados de la Lotería del Meta: último sorteo miércoles 20 de agosto y números ganadores

La noche de este miércoles 20 de agosto de 2025, la Lotería del Meta celebrará una nueva jornada de su tradicional sorteo semanal, reconocido por su amplia trayectoria en el país. En esta edición, los jugadores tendrán la oportunidad de ganar un premio mayor de $1.800 millones, junto a múltiples premios secos que conforman una bolsa total de $7.200 millones en premios. El evento tuvo lugar a las 10:30 de la noche, coincidiendo con los sorteos de la Lotería del Valle y la Lotería de Manizales.



Resultados Lotería del Meta este miércoles 20 de agosto

Números ganadores: 9897

9897 Serie: 130





¿Dónde ver el sorteo en vivo?

Como es habitual, el sorteo contará con vigilancia de autoridades competentes y tecnología certificada que garantiza transparencia y exactitud. La transmisión en vivo estará disponible a través de Facebook Live, el Canal Trece y el sitio web oficial de la Lotería del Meta. También se podrá consultar posteriormente en plataformas aliadas como LotiColombia y Lottired, lo que facilita el acceso desde cualquier rincón del país.



Plan de premios: ¿Qué se sortea esta noche?

Además del premio mayor, el juego incluye varias categorías de premios secos, diseñadas para ofrecer más oportunidades de ganar:



1 premio seco de $300 millones

1 premio seco de $200 millones

3 premios secos de $100 millones

7 premios secos de $50 millones

10 premios secos de $20 millones

20 premios secos de $10 millones

El sistema también reconoce aproximaciones y combinaciones parciales, por lo que muchas personas pueden resultar ganadoras en cada edición.



¿Cómo participar en la Lotería del Meta?

Para jugar, se debe ser mayor de edad y residir en Colombia. El billete completo consta de tres fracciones y cuesta $9.000, aunque también es posible adquirir una sola fracción por $3.000. Cada billete incluye un número de cuatro cifras (de 0000 a 9999) y una serie. Para ganar el premio mayor, ambos deben coincidir exactamente con el resultado del sorteo.

Los billetes pueden adquirirse en puntos físicos autorizados, como tiendas, supermercados y farmacias, o a través de plataformas digitales, donde se puede elegir un número específico o dejar que el sistema asigne uno aleatoriamente. El pago se realiza en línea de forma segura, y el comprobante de compra se recibe por correo electrónico.



¿Ganó? Esto es lo que debe hacer

Los resultados del sorteo estarán disponibles en:



Canal Trece

Facebook oficial de la Lotería del Meta

Sitios como LotiColombia y Lottired

Puntos de venta autorizados

Si su billete coincide en número y serie con el resultado del premio mayor, debe presentar el billete en buen estado y sin alteraciones, junto con su cédula original. El plazo para reclamar el premio es de 12 meses desde la fecha del sorteo. No olvide revisar si obtuvo algún premio seco o por aproximación: incluso sin acertar el acumulado principal, podría tener derecho a un pago.



Consejos clave para apostadores

Verifique siempre los resultados en canales oficiales.



Evite compartir fotos del billete o datos personales en redes sociales.

Guarde su billete en un lugar seguro.

Si compró en línea, esté pendiente de su correo electrónico, ya que recibirá notificaciones en caso de haber ganado.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

