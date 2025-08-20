Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
ECONOMÍA
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados lotería de Manizales del sorteo del 20 de agosto de 2025: ¿fue un ganador?

Resultados lotería de Manizales del sorteo del 20 de agosto de 2025: ¿fue un ganador?

El premio mayor de la Lotería de Manizales es de $2.600 millones. Consulte aquí si su número resultó ganador.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: agosto 20, 2025 11:15 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
Resultados de la Lotería de Manizales del último sorteo del miércoles 20 de agosto: números ganadores
La noche del miércoles 20 de agosto se celebró el sorteo número 4917 de la Lotería de Manizales, uno de los juegos de azar más tradicionales del país. En esta edición, el premio mayor ascendió a $2.600 millones, cifra que se convirtió en el principal atractivo para miles de jugadores.

El evento comenzó a las 10:30 p. m. y se desarrolló en paralelo con los sorteos de la Lotería del Meta y la Lotería del Valle, generando gran expectativa entre los apostadores. Como parte de su estrategia de cercanía con el público, la transmisión oficial pudo seguirse en vivo a través de YouTube y Facebook, además de los canales digitales de la entidad, garantizando transparencia y acceso inmediato a los resultados.

Resultados del 20 de agosto

  • Número ganador: 6575
  • Serie: 280

Plan de premios vigente

Además del premio mayor, la Lotería de Manizales distribuye una amplia gama de reconocimientos que buscan aumentar las posibilidades de ganar. El esquema contempla premios secos y aproximaciones que reparten sumas importantes entre los participantes:

  • 2 premios secos de $300 millones
  • 3 premios secos de $200 millones
  • 5 premios secos de $100 millones
  • 10 premios secos de $80 millones
  • 10 premios secos de $60 millones
  • 10 premios secos de $50 millones
  • 10 premios secos de $40 millones
  • 1 premio seco especial de $1.807.229

A estos se suman premios por aproximación para quienes logran acertar parcialmente el número mayor, con montos que oscilan entre los $144.578 y más de $12 millones, distribuidos en distintas combinaciones (últimas cifras, primeras cifras o coincidencias parciales).

¿Cómo jugar?

Para participar en la Lotería de Manizales es necesario ser mayor de edad y adquirir un billete en puntos de venta físicos autorizados —como droguerías, supermercados o locales de chance— o a través de plataformas digitales como Lottired, lo que facilita el acceso desde cualquier lugar del país.

La entidad recuerda que todos los premios deben cobrarse dentro de los plazos establecidos y mediante los canales oficiales, para garantizar un proceso seguro y confiable.

