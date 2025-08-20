Lotería del Valle: resultados del sorteo del 20 de agosto de 2025

Este miércoles 20 de agosto se llevó a cabo una nueva edición del sorteo de la Lotería del Valle, evento que se realizó en simultánea con las loterías de Manizales y del Meta. La transmisión oficial estuvo a cargo del canal regional Telepacífico a partir de las 11:00 p. m., con la supervisión de las autoridades correspondientes para garantizar transparencia en el proceso.
El sorteo puso en juego un premio mayor de $9.000 millones, además de una amplia estructura de premios secundarios que suman un acumulado de $22.000 millones. Dentro de este plan se incluyen más de 30 premios secos con montos que van desde los $30 millones hasta los $500 millones.
Resultados del sorteo del 20 de agosto
- Número ganador: 3336
- Serie: 190
Plan de premios vigente
- 1 premio seco de $500 millones
- 2 premios secos de $100 millones cada uno
- 3 premios secos de $60 millones cada uno
- 1 premio seco de $40 millones
- 25 premios secos de $30 millones
Cómo participar en la Lotería del Valle
Los billetes de la Lotería del Valle se componen de un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Su valor es de $18.000 para el billete completo o $6.000 por fracción, siendo el premio proporcional en caso de jugar solo una parte. Los jugadores pueden adquirirlos en puntos de venta físicos autorizados o en plataformas digitales como LottiVé, Lottired, LottiColombia y Gane, donde además es posible escoger el número y realizar el pago en línea.
Reclamación de premios
Quienes resulten ganadores deben conservar su billete en perfecto estado y acercarse a la sede principal de la Lotería del Valle o a los puntos de atención autorizados con su documento de identidad. Todos los pagos están sujetos a la normativa tributaria de la DIAN, y el plazo máximo para reclamar es de 12 meses después del sorteo.
La entidad recomienda verificar siempre los resultados a través de sus canales oficiales —sitio web, redes sociales verificadas y Telepacífico— para evitar fraudes.
El próximo sorteo de la Lotería del Valle se realizará el miércoles 27 de agosto de 2025, en su horario habitual de las 11:00 p. m.
