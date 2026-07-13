Resultados de Sinuano Día del 13 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

El sorteo de Sinuano Día realiza este lunes 13 de julio de 2026 una nueva jornada dentro del calendario de las apuestas permanentes en Colombia. Como ocurre diariamente, la extracción se desarrolla bajo los protocolos establecidos para garantizar la transparencia del proceso y, una vez concluye, el operador publica la combinación oficial para que quienes registraron una jugada puedan verificar si el número elegido coincide con el resultado.



Este juego de chance mantiene una programación diaria y ofrece una nueva oportunidad de participación cada jornada. Tras la validación de la extracción, los resultados se difunden a través de los canales autorizados, lo que permite realizar la consulta de manera segura y confiable.

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Resultados de Sinuano Día del 13 de julio de 2026

Una vez finalice la extracción de este lunes, estos serán los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: por definir

por definir Quinta cifra: por definir

Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, se recomienda comprobar que las cuatro cifras registradas en el comprobante coincidan exactamente con la combinación oficial anunciada por el operador. En las modalidades que incluyen la quinta cifra, también es necesario verificar ese dato antes de solicitar el cobro.

¿Cómo funciona Sinuano Día?

Sinuano Día pertenece a la modalidad de chance o apuesta permanente. Para participar, cada persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras comprendida entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la jugada y registrarla en un punto autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.



Durante cada sorteo se extrae una combinación principal de cuatro cifras y una quinta cifra complementaria, utilizada en determinadas modalidades contempladas dentro del plan de premios. La dinámica diaria permite conocer un nuevo resultado todos los días del año.



Plan de premios de Sinuano Día

El esquema de premiación contempla diferentes categorías, de acuerdo con la modalidad seleccionada y el nivel de acierto obtenido.

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Entre las principales se encuentran:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado: entrega 308 veces el monto registrado.

Tres cifras directo: paga 400 veces el valor de la apuesta.

Tres cifras combinado: entrega 83 veces el valor registrado.

Dos cifras (pata): paga 50 veces el monto apostado.

Una cifra (uña): entrega cinco veces el valor de la apuesta.

El valor final del premio dependerá de la modalidad elegida y del monto registrado en el comprobante al momento de efectuar la jugada.

¿Cómo reclamar un premio?

Si el número registrado resulta favorecido, será indispensable conservar el comprobante original en buen estado, ya que constituye el documento válido para realizar el proceso de reclamación.

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Generalmente, para efectuar el cobro se solicita presentar el comprobante sin alteraciones, el documento de identidad vigente y cumplir con los requisitos establecidos cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen reclamarse en los puntos autorizados, mientras que los montos superiores deben tramitarse directamente ante el operador, siguiendo los procedimientos definidos para estos casos. Además, los valores reconocidos están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales previstos en la legislación colombiana.

Las autoridades recuerdan que el plazo legal para reclamar un premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez vence ese periodo, el derecho al cobro expira conforme a la normativa vigente.

También aconsejan proteger el comprobante de la humedad, evitar cualquier alteración del documento y no compartir fotografías completas del mismo en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Antes de iniciar cualquier gestión, es recomendable revisar cuidadosamente que tanto el número como la modalidad registrada coincidan con los resultados oficiales publicados por el operador.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co