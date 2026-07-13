Resultados de Caribeña Día del 13 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

La Caribeña Día realiza este lunes 13 de julio de 2026 una nueva jornada de su tradicional sorteo de chance, una modalidad de apuesta permanente que se desarrolla todos los días del año en Colombia. Como es habitual, la extracción se lleva a cabo bajo los protocolos establecidos por el operador para garantizar la transparencia del proceso y la correcta divulgación de los resultados oficiales.



Una vez concluye el sorteo, la combinación ganadora es publicada a través de los canales autorizados para que las personas que registraron una jugada puedan verificar si las cifras de su comprobante coinciden con las anunciadas oficialmente.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Resultados de Caribeña Día del 13 de julio de 2026

Tras finalizar la extracción de este lunes, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: por definir

por definir Quinta cifra: por definir

Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, es importante revisar cuidadosamente que las cuatro cifras registradas en el comprobante coincidan exactamente con la combinación oficial divulgada por el operador. En las modalidades que incluyen una quinta cifra, también debe verificarse ese dato para confirmar un posible acierto.

¿Cómo funciona Caribeña Día?

Caribeña Día hace parte del sistema de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe elegir una combinación de cuatro cifras comprendidas entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la jugada y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.



Durante cada sorteo se extraen cuatro cifras que conforman el número ganador y una quinta cifra complementaria utilizada en determinadas modalidades del juego.



Plan de premios de Caribeña Día

El esquema de premiación contempla diferentes categorías, según la modalidad seleccionada y el nivel de acierto obtenido durante la extracción.



Entre las principales modalidades se encuentran:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado: entrega 308 veces el monto registrado.

Tres cifras directo: paga 400 veces el valor de la apuesta.

Dos cifras (pata): entrega 50 veces el monto apostado.

Una cifra (uña): paga cinco veces el valor registrado.

El valor definitivo del premio dependerá del tipo de jugada realizada y del monto consignado en el comprobante al momento de efectuar la apuesta.

Publicidad

¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada resulta favorecida, será indispensable conservar el comprobante original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para iniciar el proceso de cobro.

Generalmente, para reclamar un premio es necesario presentar el comprobante sin alteraciones, el documento de identidad vigente y cumplir con los requisitos establecidos cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Publicidad

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados por el operador, mientras que las sumas superiores deben tramitarse directamente en las oficinas correspondientes, siguiendo el procedimiento definido para estos casos. Además, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales establecidos en la legislación colombiana.

Las autoridades recuerdan que el plazo legal para reclamar un premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez vence ese periodo, el derecho al cobro expira conforme a la normativa vigente.

También aconsejan proteger el comprobante de la humedad, evitar tachaduras, enmendaduras o cualquier alteración del documento y abstenerse de compartir fotografías completas del mismo en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co