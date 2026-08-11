Resultados de Sinuano Día hoy, 11 de agosto de 2026: números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día realiza este martes 11 de agosto de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario, una modalidad de apuestas permanentes que se juega todos los días del año en Colombia.

Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, es recomendable comprobar que las cuatro cifras registradas en el tiquete coincidan exactamente con el resultado oficial y, cuando la modalidad de juego lo contemple, verificar también la quinta balota.

Resultados de Sinuano Día del 11 de agosto de 2026

Luego de finalizar la extracción correspondiente a este martes, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: 7371

7371 Quinta cifra: 3

¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., incluidos domingos y festivos.



La modalidad nocturna mantiene el siguiente horario:



Sinuano Noche: de lunes a sábado a las 10:30 p.m.

de lunes a sábado a las 10:30 p.m. Sinuano Noche: domingos y festivos a las 8:30 p.m.

Los resultados oficiales se publican poco después de finalizar la transmisión y pueden consultarse en los canales autorizados por el operador.



¿Cómo funciona Sinuano Día?

Sinuano Día hace parte de la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras comprendida entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas.

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Durante la extracción oficial se obtiene una combinación de cuatro cifras y una quinta balota complementaria. Esta última forma parte del resultado oficial y aplica únicamente en las modalidades que incluyen esta opción dentro del esquema de premiación.

El comprobante entregado al momento de registrar la apuesta constituye el único documento válido para verificar el resultado y adelantar el proceso de reclamación en caso de obtener un premio.

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Modalidades de juego disponibles

Sinuano Día ofrece diferentes alternativas de participación:



Cuatro cifras directo (superpleno).

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o "pata".

Una cifra o "uña".

Quinta balota, para las modalidades que contemplan esta opción.

Cada modalidad tiene condiciones específicas de premiación, por lo que es importante revisar cuidadosamente la información registrada en el comprobante antes de verificar los resultados oficiales.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada coincide con el resultado oficial, será indispensable conservar el tiquete original en buen estado. El comprobante no debe presentar tachaduras, enmendaduras, roturas ni alteraciones que dificulten su validación.

Para realizar el cobro, generalmente será necesario presentar:



El tiquete original de la apuesta.

El documento de identidad vigente.

Los formularios o documentos adicionales que solicite el operador cuando el premio supere los montos establecidos por la normatividad.

Los premios de menor cuantía suelen pagarse en los puntos autorizados, mientras que los de mayor valor requieren un proceso adicional de validación. Asimismo, los premios que superen el límite fijado por la legislación colombiana, equivalente a 48 UVT, están sujetos a la retención correspondiente por concepto de ganancias ocasionales.

La legislación colombiana establece que los premios obtenidos en Sinuano Día pueden reclamarse dentro del año siguiente a la fecha del sorteo. Una vez transcurre ese plazo sin que se adelante el trámite de cobro, el derecho a reclamar el premio expira.

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Para evitar inconvenientes durante el proceso de verificación, se recomienda consultar los resultados únicamente mediante los canales oficiales del operador, conservar el comprobante en un lugar seguro y evitar compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co