Aplazan ciclovía nocturna de Bogotá prevista para el 13 de agosto por emergencia tras terremoto

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó que la "Ciclovía Nocturna Paseo bajo las Estrellas", programada para este jueves 13 de agosto en Bogotá, no se realizará en la fecha prevista. La decisión fue tomada en medio de la emergencia generada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto, cuyo epicentro estuvo ubicado en San José del Palmar, Chocó. Los ciclopaseos que estaban contemplados para esa jornada también fueron suspendidos. Durante las horas posteriores al sismo principal, los organismos de socorro concentraron sus esfuerzos en la búsqueda de personas que podrían permanecer atrapadas bajo estructuras, la atención de los heridos y la revisión de viviendas, hospitales, vías y demás infraestructura que pudo haber sufrido daños.

Las regiones del Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas concentran buena parte de los reportes de daños. Pereira, Cali, Manizales, Armenia, Quibdó y varios municipios de estos departamentos han registrado afectaciones en edificaciones, viviendas, carreteras, hospitales, servicios públicos y sistemas de transporte. El presidente Abelardo de la Espriella declaró el estado de emergencia y se comprometió a llevar a cabo una operación de rescate coordinada. Pereira fue la tercera ciudad visitada tras el terremoto por el mandatario, que ayer estuvo en Quibdó (Chocó) y en Cali (Valle del Cauca), y este martes irá también a Armenia (Quindío).



¿Por qué fue aplazada la Ciclovía Nocturna del 13 de agosto?

De acuerdo con el IDRD, la determinación se da como "muestra de respeto, solidaridad y acompañamiento a las personas, familias y comunidades afectadas". En ese escenario, el instituto consideró que no era pertinente desarrollar la jornada recreativa que estaba prevista para la capital. La decisión, sin embargo, no significa que la Ciclovía Nocturna de este jueves haya sido cancelada de manera definitiva. El IDRD indicó que la actividad será reprogramada y que la nueva fecha será comunicada posteriormente a través de sus canales oficiales.

Tenga en cuenta que además de la Ciclovía Nocturna, que cumplía con una jornada especial por el cumpleaños de Bogotá, fueron también suspendidos los ciclopaseos que se habían organizado para este jueves 13 de agosto. La programación planeaba un recorrido por varios sectores ubicados sobre el corredor de la carrera Séptima. Paseo bajo las Estrellas invita a "vivir una noche en la que Bogotá se ilumina con movimiento, alegría y encuentro ciudadano. Durante la Ciclovía Nocturna Familiar, las calles se transformarán en un gran escenario para caminar, correr, montar bicicleta y disfrutar la ciudad en familia", indicó el IDRD. Por el momento, quienes tenían previsto participar deberán esperar la información oficial sobre la nueva programación.



Pereira, de las ciudades más afectadas en terremoto

Casi toda Pereira quedó sin electricidad tras el sismo ocurrido a las 7:34 a. m. del lunes. Sus habitantes tienen acceso intermitente a internet y red celular. Las calles están llenas de vidrios y pedazos de ladrillos. Tras la emergencia inicial, agravada por los problemas en las comunicaciones, el desabastecimiento de combustible y los cortes de luz causados por el sismo, la ciudad amaneció con mucho movimiento en las calles y con una gran operación para rescatar a la mayor cantidad posible de personas atrapadas bajo los escombros.



Mientras que muchas personas están enfocadas en las labores de búsqueda y rescate, otras reabrieron sus locales para empezar de cero. Vidrios rotos, objetos desparramados por el piso y una ardua labor de limpieza les esperaba para poder volver a atender a sus clientes. En algunos casos la urgencia de abrir radica en poder brindar servicios esenciales ante los estragos causados por el terremoto, como es el caso de un farmaceuta que hoy recogía todo lo que encontró en el piso para poder ofrecer los medicamentos necesarios para atender la emergencia.



A diferencia del lunes, panaderías, cafés y restaurantes también abrieron sus puertas para atender, principalmente, a aquellos que en medio de su búsqueda no tienen tiempo para prepararse una comida. Las autoridades también han empezado a remover escombros de las principales avenidas de la ciudad para normalizar el tránsito y facilitar la movilidad de los habitantes de Pereira, que sólo esperan que la tragedia no sea mayor de lo que ya han vivido. Mientras tanto, camiones van y vienen para sacar los escombros, mientras que algunas calles cercanas permanecen cerradas porque aún siguen cayendo escombros y hay edificios que están en riesgo de colapsar.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL